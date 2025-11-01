یونیسف: ۳.۵ میلیون کودک افغان دچار سوءتغذیه حاد هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تاج‌الدین اویواله، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان، اعلام کرد این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های تغذیه جهان روبرو است.

وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۳.۵ میلیون کودک دچار سوءتغذیه حاد هستند و یک میلیون نفر دیگر به شدت لاغر و در آستانه خطر مرگ قرار دارند.

اویواله با اشاره به درمان ۴۸۰ هزار نفر مبتلا به سوءتغذیه در سال جاری توسط یونسف تأکید کرد: این بحران قابل پیشگیری است. تأمین بودجه پایدار و دسترسی به کارکنان بهداشتی زن می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد و آینده کودکان را حفظ کند.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) پیش‌تر هشدار داده بود افغانستان یکی از بدترین بحران‌های گرسنگی جهان را تجربه می‌کند.

بر اساس گزارش این نهاد، ۹.۵ میلیون نفر از ناامنی غذایی شدید رنج می‌برند و از هر پنج نفر، یک نفر منبع وعده غذایی بعدی خود را نمی‌داند.

برنامه جهانی غذا نیز سابقا در گزارشی گفته بود نزدیک به ۵ میلیون مادر و کودک افغان با سوءتغذیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بحران گرسنگی در کشور همچنان در حال عمیق‌تر شدن است.

سازمان ملل اعلام کرده بیش از ۲۲ میلیون نفر - بیش از نیم جمعیت این کشور- به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند.

تشدید خشکسالی، قطع کمک‌های بین‌المللی و افزایش بازگشت اتباع این کشور از کشورهای همسایه در سال جاری، فقر را در افغانستان گسترش داده است.

