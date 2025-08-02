به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بامیان که زمانی قطب اصلی تولید کچالو (سیبزمینی) در افغانستان به شمار میرفت، این روزها با بحران کمآبی و کاهش شدید محصول مواجه شده است.
کشاورزان میگویند به دلیل تداوم خشکسالی و عدم امکانات آبیاری، بسیاری از مزارع بهویژه در مناطق کمبرخوردار، قبل از رسیدن محصول، خشک یا ناگزیر برداشت زودهنگام شدهاند.
محمد صادق، یکی از کشاورزان این استان در گفتوگو با خبرنگار ابنا گفت: «کود زراعتی بسیار گران شده و کمبود آب باعث شده تا بهرهبرداری از زمینها کاهش یابد. عدهای از زمینداران که توان مالی دارند با تانکر آبرسانی میکنند، اما بقیه دچار خسارت میشوند.»
او همچنین افزود که در نتیجه این مشکلات، بسیاری از کشاورزان به کشت محصولاتی چون عدس و لوبیا روی آوردهاند که نسبت به کچالو تابآوری بیشتری در برابر کمآبی دارند.
گفته میشود تا پیش از روی کار آمدن طالبان، بامیان سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تُن سیبزمینی تولید میکرد که بیش از ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی را تأمین مینمود.
اما اکنون آمار دقیق تولید مشخص نیست.
از سوی دیگر، کشاورزان از توقف جشنهای سالانه گل کچالو که پیشتر با حضور هنرمندان و مقامات محلی برگزار میشد، نیز اظهار تأسف کردهاند؛ مراسمی که چهار سال است دیگر برگزار نمیشود.
این شرایط نگرانیهای جدی را درباره آینده اقتصادی صدها خانواده وابسته به زراعت کچالو در بامیان بهدنبال داشته است.
...
پایان پیام/
نظر شما