به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارش روز سه‌شنبه (۲۹ مهر) اعلام کرد که افغانستان با بحران‌های چندگانه‌ای از جمله زمین‌لرزه‌های مرگبار، خشکسالی شدید و بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس این گزارش، میزان بارندگی در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان کمتر از حد میانگین بوده و خطر خشکسالی به‌صورت جدی افزایش یافته است. این وضعیت مشابه خشکسالی سال ۲۰۱۸ است که بیش از ۳۰۰ هزار نفر را آواره کرد و حدود ۳.۶ میلیون نفر را با بحران شدید غذایی مواجه ساخت.

کمبود بارش در سال ۲۰۲۵ نیز زمین‌های کشاورزی و مراتع را تخریب کرده و هزاران خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده است.

اوچا گزارش داد که پس از زمین‌لرزه‌های اخیر در مناطق شرقی کشور، سازمان‌های امدادی عملیات جست‌وجو، نجات و توزیع مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را آغاز کرده‌اند.

این سازمان بین‌المللی ادامه داد تیم‌های ارزیابی سریع برای شناسایی نیازهای فوری در مناطق زلزله‌زده مستقر شده‌اند و اوچا به همراه صندوق اضطراری افغانستان ۱۰ میلیون دلار برای واکنش سریع به این بحران اختصاص داده است.

این گزارش همچنین هشدار داد که بازگشت اجباری مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش شدید بودجه کمک‌های بشردوستانه، فشار مضاعفی بر منابع محدود افغانستان وارد کرده است.

نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند و بحران‌های کنونی وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند.

...........

پایان پیام/