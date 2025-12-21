به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با آیتالله «نجاح عطا عبد محمد الطائی» نویسنده شیعی ضد تکفیری و از علمای عراق مقیم قم، دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره اوضاع جهان اسلام و به خصوص منطقه، گفتوگو و تبادل نظر کردند.
گفتنی است آیتالله شیخ نجاح الطائی در سال ۱۹۵۵میلادی در شهر کوت عراق متولد شد. تحصیلات آکادمیک خود را در مدارس متوسطه کوت تحصیل کرد، در سال 1973م وارد دانشکده ادبیات گردید، پس از حوادث سال 1980م و شهادت سید محمدباقر حکیم در همان سال به ایران مهاجرت کرد.
پس از ورود به ایران در شهر مقدس قم ساکن گردید. و دروس حوزوی را در سطوح مقدمات، سطوح و خارج در این شهر گذراند و از محضر عالمان بزرگ این دیار بهره برد.
وی پس از خوشهچینی از دروس مراجع و اساتید طراز اول قم و اخذ درجۀ دکترای الهیات معارف اسلامی از دانشگاه جامعة المصطفی، به تدریس و تحقیق روی آورد. از جمله فعالیتهای فرهنگی او میتوان به تأسیس حوزههای علمیه در کشورهای چین، ژاپن، بریتانیا و ... اشاره کرد.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما