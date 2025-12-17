به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، در مراسم رونمایی از ۵۰ اثر پژوهشی معاونت علمی و فرهنگی این مجمع ضمن تشکر از حضور نمایندگان مؤسسات علمی و مجموعههای فعال در عرصه بینالملل، اظهار کرد: از معاونت فرهنگی حجت الاسلام والمسلمین ساکری و دکتر صفا مدیرکل دفتر پژوهش برای ارائه گزارشها قدردانی میکنم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ابتدا با اشاره به تحولات علمی رخ داده در دنیای امروز، بر لزوم پرداختن به بحث اخلاق در عرصه پژوهش تأکید کرد و افزود: اخلاق مضاف و اخلاق حرفهای، به خصوص در بخش پژوهش، با توجه به مواجهه ما با فناوری و هوش مصنوعی، باید به طور فراگیر رعایت شود. هوش مصنوعی ابزاری است که آدمهای باهوش را باهوشتر، و افراد تنبل را تنبلتر و کندتر میکند.
آیتالله رمضانی خاطرنشان کرد: در بحث تألیف، مقاله نوشتن و ترجمه، در حالی که یک مترجم حاذق برای ترجمه یک کتاب ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحهای به حداقل شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد، هوش مصنوعی ممکن است این کار را در یک هفته انجام دهد.
پژوهش ناظر به حکمرانی و نیازهای واقعی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) نکته بعدی را بر این قرار داد که پژوهش باید بر اساس نیازهای واقعی باشد و در حوزههای مختلف، به خصوص علوم انسانی، باید اثری باشد که امروزه به درد جامعه بخورد.
وی با اشاره به سابقه علوم اسلامی، بیان داشت: در گذشته، انگیزههای معنوی بزرگان باعث نگارش کتب میشد؛ مانند شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر. اما امروزه، پژوهش تبدیل به یک حرفه و مهارت شده است که این خود فرصتی است.
آیتالله رمضانی هشدار داد که کارهای فردی امروز جواب نمیدهد و منجر به موازیکاریهای زیادی در فقه، اصول، تفسیر و اخلاق شده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: ما باید به سمت کارهای گروهی برویم. دروس خارج فقه و اصول و سایر دروس سطح عالی حوزه، حتماً باید کمیته علمی داشته باشند، چرا که در غیر این صورت، درسهای خارج، مجتهدپرور نخواهد بود؛ این مسئله باید به صورت قاعده دربیاید نه استثنا.
آسیبشناسی پژوهش: از ترجمه تا خروجی محوری
آیتالله رمضانی در بخش آسیبشناسی حوزه پژوهش، چند نکته مهم را مطرح کرد:
۱. عدم خروجیمحوری و کالایی شدن مقاله: پژوهش باید خروجی محور باشد و ناظر به اهداف پژوهشی نه صرفا امری کالایی و برای کسب منافع و امتیازات
۲. ضعف مهارت و روششناسی (متدولوژی): عدهای پژوهش میکنند اما مهارت لازم را در پژوهش ندارند و نمیدانند مسئله، پرسش، فرضیه و نظریه چیست و تفاوت بین آنها کدام است.
۳. ضعف گفتوگوی علمی و فرهنگ نقد: ما در حوزه علمی، ضعف گفتوگو و نقد عالمانه، واقعبینانه و دلسوزانه داریم. پژوهش سالم، بدون نقد زنده نمیماند.
۴. فاصله پژوهش از آموزش: برای قوی شدن آموزش در کشور، پژوهش باید قوی باشد.
۵. فاصله بین نظر و عمل: پژوهشهای ما در ایران با مسائل واقعی همراه نیست؛ یعنی حیث نظر و عمل خیلی از یکدیگر فاصله دارند.
۶. مشکلات ترجمه و بومیسازی: اگر ترجمهای انجام میشود، باید ترجمه بومی باشد و اقتضائات زبان مقصد رعایت شود.
