به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) اعلام کرد میانمار اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان است و بیش از دو برابر افغانستان تریاک تولید می‌کند.

این نهاد در گزارش تازه خود در روز شنبه (۲۸ آذر) تأکید کرده که شرایط داخلی میانمار و کاهش شدید تولید در افغانستان، این کشور را به منبع اصلی تولید تریاک تبدیل کرده است.

طبق این گزارش، میانمار در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۱۰ تن تریاک تولید کرده که بالاترین سطح در یک دهه اخیر به شمار می‌رود؛ همچنین مساحت زیر کشت خشخاش با ۱۷ درصد افزایش به بیش از ۵۳ هزار هکتار رسیده که این رشد عمدتاً ناشی از درگیری‌های داخلی و بحران اقتصادی است.

در مقابل، افغانستان که در دو دهه بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان بود، با ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان از سال ۲۰۲۳، شاهد کاهش ۹۵ درصدی تولید تریاک شد و اکنون جایگاه خود را به میانمار واگذار کرده است.

گزارش UNODC هشدار می‌دهد که کمبود جهانی هروئین ممکن است اثر صعودی بر قیمت تریاک در میانمار وارد کند و شبکه‌های توزیع جهانی را فعال‌تر سازد.

این نهاد افزوده است که ارزش اقتصاد مواد مخدر در میانمار بین ۶۴۱ میلیون تا ۱.۰۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که معادل ۰.۹ تا ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ است.

گفتنی است، با وجود ادعای طالبان مبنی بر صفر شدن کشت خشخاش و تخریب مزارع، این گروه همه ساله از تخریب صدها جریب مزرعه‌ی خشخاش در استان‌های مختلف خبر می‌دهند؛ همچنین گزارش‌های UNODC نشان می‌دهد تولید مواد مخدر صنعتی مانند مت‌آمفتامین در افغانستان رو به افزایش است و این تغییر الگو نگران‌کننده ارزیابی می‌شود.

.............

پایان پیام/