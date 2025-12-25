مأمور پیشین سیا: آمریکا افغانستان را به کارخانه هروئین جهان تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان کریاکو، مأمور پیشین سازمان سیا با ۱۴ سال سابقه فعالیت اطلاعاتی، در تحقیقات خود درباره گسترش کشت خشخاش در افغانستان گفته است که پس از حضور نظامی آمریکا، تولید مواد مخدر در این کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.

وی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با مقامات اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) اظهار داشته است که این مقامات به‌صراحت تأیید کرده‌اند «نیروهای قدرتمندی» از تداوم و گسترش کشت تریاک در افغانستان حمایت می‌کردند.

کریاکو تأکید کرده است که بخش عمده هروئین تولیدشده در افغانستان به کشورهای ایران و روسیه منتقل می‌شد؛ امری که به گفته او، در راستای تضعیف ساختارهای اجتماعی و افزایش معضلات اعتیاد در این کشورها ارزیابی می‌شد.

این مأمور سابق سیا با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در افغانستان تصریح کرده است که مبارزه با مواد مخدر هیچ‌گاه در اولویت واقعی اشغالگران قرار نداشت و برعکس، اقتصاد مواد مخدر به یکی از پیامدهای مستقیم حضور نظامی ایالات متحده در این کشور تبدیل شد.

افغانستان طی دو دهه اشغال، همواره به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک و هروئین در جهان شناخته می‌شد؛ موضوعی که نهادهای بین‌المللی نیز بارها نسبت به پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن هشدار داده‌اند.

