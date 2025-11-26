هشدار پاکستان به هند درباره تهدید میراث اسلامی و هتک حرمت مساجد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر شد، اقدام به برافراشتن پرچم در معبد رام در شهر ایودیا— سازهای که بر ویرانههای مسجد بابری بنا شده — را محکوم کرد و نسبت به «تشدید تهدید علیه اقلیتهای مذهبی و میراث فرهنگی مسلمانان» توسط جریانهای افراطی هندو هشدار داد. گفتنی است مسجد بابری در سال ۱۹۹۲ توسط هزاران فعال هندوی افراطی و با حمایت سیاستمداران حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) تخریب شد و معبد رام، که ژانویه گذشته افتتاح شد، بر همان محل ساخته شده است.
در این بیانیه آمده است که روندهای قضایی منتهی به ساخت معبد بر جای مسجد، «بیانگر رویکرد تبعیضآمیز دولت هند نسبت به اقلیتها» است. وزارت خارجه پاکستان افزود این رویداد بخشی از الگوی گستردهتری از فشار بر اقلیتهای مذهبی و تلاشهای هدفمند برای تضعیف میراث اسلامی در هند تحت تأثیر ایدئولوژی اکثریتگرای هندو (هندوتوا) است.
اسلامآباد همچنین هشدار داد که سایر مساجد تاریخی هند نیز با خطر «تخریب یا بیحرمتی» روبهرو هستند و در همین حال، مسلمانان هند با حاشیهنشینی فزاینده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوره حکومت حزب BJP مواجه شدهاند. این کشور از جامعه جهانی خواست افزایش اسلامهراسی، نفرتپراکنی و جرایم ناشی از نفرت در هند را به رسمیت بشناسند و برای حفاظت از میراث اسلامی و حقوق فرهنگی و مذهبی اقلیتها اقدام کنند.
پاکستان در پایان از دولت هند خواست به تعهدات بینالمللی خود پایبند بماند و امنیت تمامی جوامع مذهبی، از جمله مسلمانان، را تضمین کند و از اماکن مذهبی آنان محافظت نماید.
...........
پایان پیام
نظر شما