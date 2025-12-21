فعالیت داعش در افغانستان؛ جذب ۲ هزار جنگجو و آموزش به کودکان زیر سن قانونی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش سازمان ملل متحد بیان کرد که داعش تقریباً ۲ هزار جنگجو در افغانستان دارد، کودکان زیر ۱۴ سال را با ایدئولوژی خود آموزش می‌دهد و با عملیات تروریستی مداوم، امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خامه پرس افغانستان، این گزارش می‌افزاید که پشتون‌های افغان رهبری عناصر داعش در افغانستان را در دست دارند، در حالی که بسیاری از جنگجویان از کشورهای آسیای مرکزی می‌آیند.

در ادامه این گزارش توضیح داده شده است که اهداف اصلی سازمان «داعش» شامل انجام حملات گسترده در سراسر جهان و نشان دادن توانایی خود در جذب نیرو و جذب حمایت مالی است.

تحلیلگران هشدار دادند که گسترش دامنه فعالیت این سازمان، تهدیدی مداوم برای افغانستان و کل منطقه است.

این گزارش می‌افزاید، آنچه به طور خاص نگران‌کننده است این است که داعش در بخش‌هایی از شمال افغانستان و مناطق نزدیک مرز پاکستان مدارسی تأسیس کرده است و سازمان ملل متحد استفاده این گروه از کودکان را بسیار خطرناک توصیف کرده است.

این در حالی است که تهدید فعالیت گروه‌های تروریستی داعش در چندین منطقه جهان، به ویژه سوریه، رو به افزایش است.

