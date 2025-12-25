فعالان فرهنگی بلخ: حمله داعش به تبیان تلاشی برای حذف جریان فکری شیعه بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفتمین سالگرد حمله تروریستی گروه داعش به دفاتر مرکز فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان آوا در کابل، شماری از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان بلخ افغانستان با یادآوری این رویداد، بر نقش مهم این نهادها در افزایش آگاهی اجتماعی و فرهنگی در کشور تأکید کردند.

حسین رحیمی، آگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی استان بلخ، با تسلیت سالگرد شهادت علما، طلاب، دانشجویان، اساتید دانشگاه و مکاتب، فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران در حمله هفتم جدی ۱۳۹۶، این رویداد را «دلخراش و غم‌انگیز» توصیف کرد.

وی گفت: گروه تروریستی داعش با حمله به مراکزی که برای آگاهی و بیداری جامعه فعالیت می‌کردند، نشان داد که هیچ‌گونه تحملی در برابر گسترش دانایی، علم و روشنگری در جوامع اسلامی ندارد و به همین دلیل دست به چنین جنایت وحشیانه‌ای زد.

رحیمی با اشاره به گفتمان‌های هفتگی مرکز تبیان و خبرگزاری آوا در کابل و استان‌های مختلف، افزود: این برنامه‌ها نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی مردم داشت و دشمنان اسلام و ملت افغانستان نتوانستند تداوم چنین حرکت مفیدی را تحمل کنند؛ اما با وجود این حمله خونین، نتوانستند این جریان را متوقف سازند.

او همچنین یادآور شد که رهبر انقلاب اسلامی ایران، مراجع تقلید، نهادهای بین‌المللی و شماری از رهبران جهان، این حمله تروریستی را محکوم کرده و آن را جنایتی آشکار دانستند و ابراز امیدواری کرد که راه و اهداف شهدای این حادثه همچنان ادامه یابد.

این فعال فرهنگی تأکید کرد که مرکز تبیان و خبرگزاری آوا از نهادهای تأثیرگذار اجتماعی در راستای آگاهی و بیداری مردم افغانستان هستند و اقشار مختلف جامعه به برنامه‌های این مراکز علاقه‌مند بوده‌اند. به گفته او، مسیر این تشکیلات متوقف نخواهد شد و حمایت مردمی از آن ادامه دارد.

در همین حال، علی رحمان افغان‌زاده، فعال رسانه‌ای در استان بلخ، حمله تروریستی داعش به دفاتر مرکز تبیان و خبرگزاری آوا را «رویدادی هولناک» خواند و گفت: داعش با این حمله، در واقع علما، طلاب، دانشجویان، فعالان رسانه‌ای و فرهنگی کشور را هدف قرار داد و شماری از نخبگان علمی و فرهنگی را به شهادت رساند یا زخمی کرد.

وی با تسلیت سالگرد این حادثه، خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از تکرار چنین حملات تروریستی شد.

گفتنی است که در هفتم جدی سال ۱۳۹۶، همزمان با برگزاری یک نشست گفتمانی به مناسبت سالگرد تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان در دفتر مرکزی مرکز تبیان در کابل، گروه تروریستی داعش با انجام حمله انتحاری، ۵۲ تن را به شهادت رساند و حدود ۱۰۰ تن دیگر را زخمی کرد.

هر ساله به مناسبت سالگرد این رویداد، شهروندان، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان، یاد و خاطره شهدای دفاتر مرکز تبیان و خبرگزاری صدای افغان آوا را به‌گونه گسترده گرامی می‌دارند.

