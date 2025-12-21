به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گونزالو وارگاس یوسا، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سوریه، گفت که از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون نزدیک به ۱.۳ میلیون پناهنده سوری به کشور بازگشته‌اند، به همراه حدود دو میلیون آواره داخلی که به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند و تعداد کل بازگشتگان را در مدت زمان کوتاهی به بیش از سه میلیون نفر رسانده‌اند.

یوسا توضیح داد که این ارقام نشان دهنده یک جنبش بازگشت در مقیاس بزرگ به کشوری است که در نتیجه جنگی که بیش از ۱۴ سال به طول انجامید، خسارات گسترده ای به زیرساخت های اقتصادی و خدماتی خود وارد کرده است و تأکید کرد که سرعت بازگشت، چالش های بشردوستانه و توسعه ای قابل توجهی را ایجاد می کند.

او افزود که او و تیمی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۲۰۲۴ از مرز لبنان بازدید کردند و در آنجا شاهد بازگشت خودجوش هزاران سوری پس از سال‌ها پناهندگی بودند.

یوسا پیش‌بینی کرد که حدود یک میلیون نفر دیگر در طول سال ۲۰۲۶ بازخواهند گشت، به این معنی که تعداد بازگشتگان می‌تواند ظرف دو سال از چهار میلیون نفر فراتر رود و تأکید کرد که این تحول نیازمند حمایت فوری بین‌المللی برای تضمین ثبات و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع انسانی است.

وارگاس یوسا در ارزیابی خود از وضعیت فعلی، با توجه به ویرانی‌های گسترده به جا مانده از جنگ، معتقد بود که سوریه در حال گذر از یک مرحله گذار پیچیده است که زمان می‌برد و تأکید کرد که بهبود اقتصادی و ساختاری فوری نخواهد بود.