وزارت کشور سوریه خبر داد؛

دستگیری یک تیم داعش در ادلب سوریه/ کشف گور جمعی در مقر امنیتی سابق

۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۷
وزارت کشور سوریه از دستگیری یک هسته تروریستی ۸ نفره داعش در استان ادلب در شمال این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نوشت، وزارت کشور سوریه اعلام کرد: فرماندهی امنیت داخلی استان ادلب با همکاری اداره مبارزه با تروریسم سرویس اطلاعات عمومی، یک هسته تروریستی وابسته به سازمان تروریستی داعش را دستگیر کرد.

او افزود که این گروه «مسئول انجام تعدادی عملیات تروریستی بود که گشت‌های امنیتی و نظامی را در استان‌های ادلب و حلب (شمال) هدف قرار می‌داد.»

وزارت کشور سوریه شامگاه یکشنبه از کشته شدن ۴ نفر از اعضای «اداره امنیت جاده‌ای» پس از هدف قرار گرفتن یکی از گشتی‌های این اداره در شهر معره النعمان در حومه جنوبی ادلب خبر داد.

در همین حال، مقامات سوری یک گور دسته جمعی را در مقر سابق سرویس امنیت دولتی در شهر معره النعمان در حومه ادلب در شمال این کشور کشف کردند.

خبرگزاری سانا سوریه به طور خلاصه گزارش داد: «یک گور دسته جمعی در ساختمان سابق امنیت دولتی در شهر معره النعمان در حومه ادلب کشف شد.»

این خبرگزاری چندین تصویر منتشر کرد که یک ساختمان متروکه را نشان می‌دهد که درون آن ظاهراً قبرهایی وجود دارد، در حالی که در بیرون آن پرسنل امنیتی و خودرویی با آرم «شعبه تحقیقات جنایی» حضور دارند.

کمتر از دو هفته پیش، مقامات سوری یک گور دسته جمعی را در روستای ترکان در حومه شرقی حلب (شمال) کشف کردند. کانال تلویزیونی دولتی الاخباریه در آن زمان گزارش داد که این گور حاوی «بقایای ناشناسی است که احتمالاً متعلق به قربانیانی است که تحت شکنجه کشته شده یا به طور خودسرانه توسط نیروهای رژیم سابق اعدام شده‌اند.»

کشف این دو گور دسته جمعی یک سال پس از آن صورت می‌گیرد که شورشیان سوری وارد دمشق، پایتخت، شدند و سرنگونی حکومت بشار اسد را اعلام کردند.

