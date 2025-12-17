دستگیری یک تیم داعش در ادلب سوریه/ کشف گور جمعی در مقر امنیتی سابق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نوشت، وزارت کشور سوریه اعلام کرد: فرماندهی امنیت داخلی استان ادلب با همکاری اداره مبارزه با تروریسم سرویس اطلاعات عمومی، یک هسته تروریستی وابسته به سازمان تروریستی داعش را دستگیر کرد.

او افزود که این گروه «مسئول انجام تعدادی عملیات تروریستی بود که گشت‌های امنیتی و نظامی را در استان‌های ادلب و حلب (شمال) هدف قرار می‌داد.»

وزارت کشور سوریه شامگاه یکشنبه از کشته شدن ۴ نفر از اعضای «اداره امنیت جاده‌ای» پس از هدف قرار گرفتن یکی از گشتی‌های این اداره در شهر معره النعمان در حومه جنوبی ادلب خبر داد.

در همین حال، مقامات سوری یک گور دسته جمعی را در مقر سابق سرویس امنیت دولتی در شهر معره النعمان در حومه ادلب در شمال این کشور کشف کردند.

خبرگزاری سانا سوریه به طور خلاصه گزارش داد: «یک گور دسته جمعی در ساختمان سابق امنیت دولتی در شهر معره النعمان در حومه ادلب کشف شد.»