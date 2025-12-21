نیروهای اطلاعاتی لبنان، همچنان در جستجوی شیخ خلدون عریمات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اطلاعاتی لبنان همچنان عملیات گستردهای را برای بازداشت شیخ خلدون عریمات دنبال میکنند؛ چهره شناختهشدهای که هفتههاست مخفی شده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، عریمات در ارتباط با فردی از منطقه عکار قرار داشته که با ادعای جعلی شاهزاده سعودی بودن، از چهرههای سیاسی و اقتصادی لبنان مبالغ کلانی را دریافت کرده است.
منابع امنیتی به روزنامه الاخبار گفتند که تیمهای اطلاعاتی تاکنون تمام محلهای احتمالی مرتبط با عریمات را تحت بازرسی قرار دادهاند و شایعات مربوط به خروج او از لبنان را رد کردهاند. طبق همین گزارش، دستگاههای امنیتی عربستان سعودی نیز پس از آشکار شدن آسیبهای گسترده ناشی از اقدامات این شبکه، به روند تحقیق و ردیابی مظنونان پیوستهاند.
بر اساس اطلاعات جدید، پس از افشای اولیه این پرونده، ابعاد تازهای از عملیاتهای کلاهبرداری مالی و نفوذ سیاسی مرتبط با این دو نفر ظاهر شده است.
چند چهره سرشناس از جریانهای اهل سنت لبنان نیز در میان قربانیان شناسایی شدهاند و برآوردها نشان میدهد مبالغ فریبخوردهشان از چند میلیون دلار فراتر رفته است.
مقامات قضایی و امنیتی میگویند عملیات تعقیب همچنان در حال گسترش است و پرونده، نه تنها جنبه داخلی، بلکه ابعاد منطقهای با دخالت نهادهای امنیتی عربستان یافته است؛ امری که آن را به یکی از پیچیدهترین پروندههای امنیتی سالهای اخیر لبنان تبدیل کرده است.
..................
پایان پیام
نظر شما