به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود قماطی، عضو شورای سیاسی حزبالله لبنان، در مراسم سالگرد شهادت محمد علی رشید در شهر جبیل، با انتقاد از فشارهای خارجی بر دولت لبنان، تأکید کرد که «لبنان با تهدیدی واقعی و وجودی مواجه است».
قماطی با اشاره به فشارهای آمریکا بر دولت لبنان گفت: «حق ملی و لبنانی ماست که نپذیریم آمریکاییها در خدمت اسرائیل، به دولت لبنان دستور دهند که چه کاری انجام دهد.»
وی با ستایش از همزیستی طوایف مختلف در منطقه جبیل و کسروان، این مناطق را «نماد زیبای لبنان» و «نماد فداکاری برای وطن» دانست و گفت: «شهدای این مناطق از شمال تا جنوب، بخشی جداییناپذیر از لبنان هستند.»
قماطی با ابراز نگرانی از تلاش برخی جریانها برای تخریب وحدت ملی و ترویج طایفهگرایی، گفت: «لبنان در مرحلهای حساس از درد، ویرانی و تهدید وجودی قرار دارد.»
وی با اشاره به سخنان نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ» و اظهارات تام باراک، فرستاده آمریکایی، مبنی بر تهدید موجودیت لبنان، افزود: «وقتی همه خواستههای اسرائیل، خواستههای آمریکا هم است، باید پرسید هدف واقعی چیست؟»
قماطی با تأکید بر نقش راهبردی سلاح مقاومت گفت: «مقاومت یک گروه شبهنظامی نیست؛ بلکه مانع اشغال کامل جنوب لبنان توسط اسرائیل شد. فساد و سرقت اموال مردم عامل بحران اقتصادی است، نه مقاومت.»
وی با اشاره به حمایتهای ایران از لبنان گفت: «ایران آماده کمک به دولت لبنان است، در حالی که آمریکا حتی از اسرائیل نمیخواهد قتل غیرنظامیان را متوقف کند.»
قماطی در پایان تأکید کرد: «سلاح مقاومت تضمین بقای لبنان و برگ برنده آن است. برای حفظ لبنان، شهید میدهیم و از این راه عقبنشینی نمیکنیم.»
