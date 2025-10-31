به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان پس از اجرای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با یک مسئله انسانی و پیچیده یعنی مدیریت پرونده شهدا و مفقودان جنگ، مواجه شد.

وظیفه نیروهای حزب‌الله شامل یافتن اجساد و بقایای شهدا، بیرون کشیدن آنها از زیر آوار، نگهداری در مراکز ویژه و انجام بیش از ۱۰۰۰ آزمایش DNA برای تعیین هویت هر پیکر بود. یافتن مکان مناسب برای دفن نیز چالشی دیگر بود، چرا که در جریان جنگ ۶۶ روزه مجبور به دفن موقت شهدا در مکان‌های نامناسب شدند و پس از فراهم شدن شرایط، آنها را به مکان نهایی منتقل کردند.

چالش اجساد تخریب‌شده

به گفته «محمود کَرکی» مسئول رسانه‌ای بخش دفاع مدنی وابسته به هیئت بهداشت اسلامی لبنان، دلیل بالای تعداد مفقودان، استفاده افراطی دشمن از سلاح‌های کشنده و تخریب شدید منازل بود. وی افزود: نوعی از سلاح‌ها، پیکرهای شهدا را قطعه‌قطعه می‌کردند، چیزی که در جنگ‌های قبلی مشاهده نشده بود.

زمان طولانی جنگ و اشغال بخش‌هایی از جنوب لبنان نیز باعث تجزیه و فساد پیکرهای شهدا شد، و عدم دسترسی تیم‌های امدادی به مناطق آسیب‌دیده، شرایط را پیچیده‌تر کرد. همچنین احتمال دارد برخی مفقودان در اسارت باشند، همان‌طور که آزاد شدن اسرای فلسطینی نشان داد تعدادی از آنها با اسرای لبنانی مواجه شده‌اند.

رد دفن دسته‌جمعی و تلاش برای هویت‌یابی

با وجود تمام این مشکلات، حزب‌الله گزینه دفن دسته‌جمعی را رد کرد و تصمیم گرفت هر قطعه از بقایای شهدا را با دقت ثبت و آزمایش DNA کند. این روند به آنها امکان داد بیش از ۱۰۰۰ آزمایش DNA انجام دهند و بسیاری از پرونده‌های مفقودان را ببندند؛ تا کنون ۶۵ مفقود همچنان در لیست باقی مانده‌اند.

قبل از جنگ، «هیئت بهداشت اسلامی» مرکزی برای نگهداری اجساد در شهرک کفرا ایجاد کرده و تیم‌هایی ۲۰ نفره آموزش دیده برای مدیریت و ثبت دقیق اطلاعات هر جسد را مستقر کرده بود. پس از جنگ، تیم‌ها، پیکرها را در تابوت‌های شماره‌گذاری شده و به‌صورت موقت دفن کردند و اطلاعات مرتبط با هر تابوت را در بانک اطلاعاتی ثبت نمودند.

مدیریت قبرستان‌ها و ظرفیت محدود

روضة الشهیدین در حومه جنوب بیروت، که محل دفن شهداست، با پر شدن ظرفیت مواجه شد. حزب‌الله برای حل مشکل، ظرفیت قبرها را افزایش داد و بین هر شهید پلاک جداکننده قرار داد. همچنین پس از جنگ، قبرستان جدیدی برای شهدا در منطقه «الکفاءات» ایجاد شد که تا کنون چهار شهید از جمله حسین الخلیل (ابو علی) در آن دفن شده‌اند.

تعیین وضعیت قانونی مفقودان

پیش از یافتن پیکر یا اثری از شهید، حزب‌الله هیچ اطلاعیه‌ای منتشر نمی‌کرد و تصمیم نهایی در مورد مفقودان با خانواده‌ها بود. برخی خانواده‌ها قبر نمادین می‌ساختند و منتظر می‌ماندند تا اثر شهید پیدا شود، برخی دیگر با احتمال مرگ یا زنده بودن فرد در اسارت کنار می‌آمدند.

وزارت کشور و شهرداری‌های لبنان اعلام کرده‌اند که صدور گواهی فوت برای مفقودان ابتدا به تصمیم خانواده‌ها وابسته است و سپس می‌توان از طریق محاکم شرعی و مذهبی، حکم قانونی صادر کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸