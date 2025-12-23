به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز سهشنبه ادعا کرد که در جنوب لبنان، سه عضو حزبالله را هدف قرار داده و کشته است که یکی از آنان مرتبط با دستگاه اطلاعات ارتش لبنان بوده است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای گفت: این حمله هوایی که روز دوشنبه انجام شد، سه عضو حزبالله را در حالی هدف قرار داد که مشغول برنامهریزی برای عملیات علیه نیروهای اسرائیلی و بازسازی زیرساختهای نظامی حزبالله بودند.
طبق تحقیقات اولیه، یکی از کشتهشدگان همزمان در واحد اطلاعات ارتش لبنان خدمت میکرد و فرد دیگر عضو واحد پدافند هوایی حزبالله در منطقه صیدا بود.
ارتش اسرائیل مدعی شد روابط میان ارتش لبنان و حزبالله را بسیار خطرناک تلقی میکند و تأکید کرد که به اقدامات خود برای از بین بردن هرگونه تهدید علیه شهروندان اسرائیلی ادامه خواهد داد.
در ادامه بیانیه آمده است که ارتش اسرائیل همچنان عناصر حزبالله را که در بازسازی زیرساختهای نظامی فعالیت دارند، هدف قرار میدهد و این اقدامات را نقض جدی تفاهمات موجود میان لبنان و اسرائیل دانست.
