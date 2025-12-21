انهدام یک هسته تروریستی داعش در جنوب دمشق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور سوریه روز یکشنبه از انهدام یک هسته وابسته به سازمان تروریستی داعش در منطقه داریا در حومه دمشق، جنوب این کشور و دستگیری سرکرده و ۶ نفر از اعضای آن خبر داد.
وزارت کشور سوریه به نقل از احمد الدالاتی، رئیس امنیت داخلی در حومه دمشق، اعلام کرد: «یگانهای ویژه امنیت داخلی با همکاری سرویس اطلاعات عمومی، یک عملیات امنیتی برنامهریزیشده را در منطقه داریا انجام دادند و یکی از مخفیگاههای گروه تروریستی داعش را هدف قرار دادند.»
الدالاتی افزود که این امر «پس از تحقیقات کامل و اطلاعات اطلاعاتی و رصد مداوم تحرکات اعضای آن در هفتههای گذشته» صورت گرفته است.
او توضیح داد که «این عملیات منجر به انهدام کامل این هسته تروریستی و دستگیری رهبر آن به علاوه ۶ نفر از اعضای آن شد.»
این مقام امنیتی سوریه اظهار داشت که در جریان این عملیات، «سلاحها و مهمات مختلفی که برای استفاده در فعالیتهای تروریستی آنها در نظر گرفته شده بود، از آنها کشف و ضبط شد.»
در مورد سایر رویههای عملیاتی، الدلاتی خاطرنشان کرد: «تعهد کامل به اقدامات احتیاطی برای تضمین امنیت غیرنظامیان وجود داشت، در حالی که این عملیات نشان دهنده سطح هماهنگی بین واحدهای امنیتی و اطلاعاتی و توانایی آنها در از بین بردن هستههای تروریستی بود.».
