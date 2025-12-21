  1. صفحه اصلی
انهدام یک هسته تروریستی داعش در جنوب دمشق

۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۱
انهدام یک هسته تروریستی داعش در جنوب دمشق

وزارت کشور سوریه روز یکشنبه از انهدام یک هسته وابسته به سازمان تروریستی داعش در منطقه داریا در حومه دمشق، جنوب این کشور و دستگیری سرکرده و ۶ نفر از اعضای آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور سوریه روز یکشنبه از انهدام یک هسته وابسته به سازمان تروریستی داعش در منطقه داریا در حومه دمشق، جنوب این کشور و دستگیری سرکرده و ۶ نفر از اعضای آن خبر داد.

وزارت کشور سوریه به نقل از احمد الدالاتی، رئیس امنیت داخلی در حومه دمشق، اعلام کرد: «یگان‌های ویژه امنیت داخلی با همکاری سرویس اطلاعات عمومی، یک عملیات امنیتی برنامه‌ریزی‌شده را در منطقه داریا انجام دادند و یکی از مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش را هدف قرار دادند.»

الدالاتی افزود که این امر «پس از تحقیقات کامل و اطلاعات اطلاعاتی و رصد مداوم تحرکات اعضای آن در هفته‌های گذشته» صورت گرفته است.

او توضیح داد که «این عملیات منجر به انهدام کامل این هسته تروریستی و دستگیری رهبر آن به علاوه ۶ نفر از اعضای آن شد.»

این مقام امنیتی سوریه اظهار داشت که در جریان این عملیات، «سلاح‌ها و مهمات مختلفی که برای استفاده در فعالیت‌های تروریستی آنها در نظر گرفته شده بود، از آنها کشف و ضبط شد.»

در مورد سایر رویه‌های عملیاتی، الدلاتی خاطرنشان کرد: «تعهد کامل به اقدامات احتیاطی برای تضمین امنیت غیرنظامیان وجود داشت، در حالی که این عملیات نشان دهنده سطح هماهنگی بین واحدهای امنیتی و اطلاعاتی و توانایی آنها در از بین بردن هسته‌های تروریستی بود.».

