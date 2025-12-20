شورای امنیت سازمان ملل: داعش خراسان همچنان تهدید اصلی تروریستی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در گزارش جدید خود تأکید کرده که داعش خراسان در افغانستان همچنان حضور فعال داشته و حدود ۲۰۰۰ نیرو در این کشور دارد.

این کمیته تأکید کرده است که رهبری داعش خراسان عمدتاً در دست افراد پشتون افغانستان است، اما بخش قابل توجهی از جنگجویان آن از کشورهای آسیای مرکزی تأمین می‌شوند و این گروه پیوندهای فرصت‌طلبانه با تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و اعضای ناراضی طالبان برقرار کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان نفوذ داعش خراسان در ساختارهای طالبان نامشخص اما گسترده ارزیابی می‌شود و این گروه حدود ۶۰۰ داوطلب جدید، عمدتاً از تاجیکستان و ازبکستان جذب کرده که برخی به افغانستان آمده‌اند، عده‌ای در کشورهای خود مانده‌اند و تعدادی هم به اروپا اعزام شده‌اند.

در ادامه گزارش تصریح شده است که بسیاری از جذب‌شدگان به داعش خراسان، جوانان ۱۷ و ۱۸ ساله بدون سابقه تروریستی هستند که از طریق گروه‌های مذهبی آنلاین به داعش پیوسته‌اند و تلاش برای جذب از جوامع محلی افغانستان نیز افزایش یافته تا هسته‌های خفته برای حملات برون‌مرزی ایجاد شود.

شورای امنیت هشدار داد که در شمال افغانستان و مناطق مرزی پاکستان، گزارش‌هایی از شست‌وشوی مغزی کودکان در مدارس دینی و برگزاری دوره‌های آموزش انتحاری برای نوجوانان حدود ۱۴ ساله وجود دارد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی بلندمدت این گروه برای تقویت قابلیت‌های عملیاتی است.

در گزارش این کمیته خاطرنشان شده است که هرچند حملات داعش در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، اما طالبان نتوانسته مخفیگاه‌های این گروه در شمال و شرق کشور را به‌طور کامل نابود کند و کشورهای عضو شورای امنیت همچنان داعش خراسان را اولویت اصلی تهدید تروریستی می‌دانند.

شورای امنیت تأکید کرد این گروه حمله به شیعیان، مقام‌های طالبان و اتباع خارجی را در اولویت قرار داده و توانایی و قصد عملیات برون‌مرزی را حفظ کرده است؛ علاوه بر داعش، حضور تی‌تی‌پی، جنبش آزادی‌بخش بلوچستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز تهدید جدی برای منطقه و جهان تلقی می‌شود.

طالبان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده‌، ولی بارها ادعا کرده‌ که داعش را کاملاً در افغانستان سرکوب و نابود کرده است.

