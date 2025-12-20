آغاز حملات گسترده ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته مقامات آمریکایی، ارتش آمریکا روز گذشته در واکنش به حمله‌ای که سربازان آمریکایی را هدف قرار داده بود، حملات گسترده‌ای را علیه ده‌ها موضع داعش در سوریه آغاز کرد. این در حالی است که بنا بر گزارش بسیاری از منابع خبری در جهان، داعش مولود دست غرب بویژه آمریکاست.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پستی در پلتفرم اجتماعی حقیقت گفت که دولت سوریه کاملاً از این حملات حمایت می‌کند و افزود که ایالات متحده «پاسخ بسیار محکمی» به آن می‌دهد.

ترامپ دیشب در سخنرانی خود در کارولینای شمالی، این حمله را «عظیم» توصیف کرد و گفت: «ما باندهای داعش را در سوریه بمباران کردیم... این حمله بسیار موفقیت‌آمیز بود.»

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، اعلام کرد که این حملات «جنگجویان، زیرساخت‌ها و سایت‌های تسلیحاتی داعش» را هدف قرار داده است و خاطرنشان کرد که این عملیات با نام رمز «حمله چشم شاهین» انجام شده است.

او گفت: «این آغاز یک جنگ نیست، بلکه اعلام انتقام است. امروز ما دشمنان خود را، بسیاری از آنها را، شکار کرده و کشته‌ایم و به این کار ادامه خواهیم داد.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز به نوبه خود فاش کرد که این حملات بیش از ۷۰ هدف را در مرکز سوریه هدف قرار داده است و افزود که جت‌های جنگنده اردنی از این عملیات پشتیبانی کردند.

یک مقام آمریکایی گفت که این حملات با استفاده از هواپیماهای F-15 و A-10 به همراه بالگردهای آپاچی و موشک‌اندازهای پیشرفته آمریکایی با قابلیت تحرک بالا (HIMARS) انجام شده است.

ترامپ پس از حمله‌ای که گمان می‌رود توسط داعش انجام شده باشد و منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در سوریه در اوایل هفته گذشته شد، قول تلافی داده بود.

