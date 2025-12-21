به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، در آیین افتتاح صحن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نجف اشرف، از موضع آیت‌الله‌العظمی سیدعلی سیستانی در قبال تهدیدهای صورت‌گرفته علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

وی در سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و «جنگ ۱۲ روزه»، گفت: در این مجلس لازم می‌دانم از بیانیه مرجع عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی سیستانی تشکر کنم؛ بیانیه‌ای که در زمانی صادر شد که آمریکا رهبر معظم انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار داد و دفتر ایشان آن را منتشر کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با قرائت بخشی از بیانیه آیت‌الله‌العظمی سیستانی افزود: ایشان در این بیانیه، ادامه تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و هرگونه تهدید یا سوءقصد به جان رهبری عالی دینی و سیاسی این کشور را به‌شدت محکوم کرده و نسبت به پیامدهای بسیار وخیم چنین اقدامات مجرمانه‌ای برای سراسر منطقه هشدار داده‌اند.

در بیانیه مرجع عالی‌قدر شیعیان آمده است: «ادامه تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و هرگونه تهدید و سوءقصد به جان رهبری عالی دینی و سیاسی این کشور را به‌شدت محکوم می‌کنم و قاطعانه هشدار می‌دهم که هر اقدام مجرمانه‌ای از این‌گونه، افزون بر زیر پا گذاشتن آشکار موازین دینی و اخلاقی و نقض صریح عرف و قوانین بین‌المللی، پیامدهای بسیار وخیمی برای سراسر منطقه در بر خواهد داشت.»

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی با تأکید بر اهمیت این موضع‌گیری، تصریح کرد: آیت‌الله‌العظمی سیستانی با این بیان روشن و قاطع، دیدگاه و نظر صریح خود را در دفاع از اصول دینی، اخلاقی و ثبات منطقه‌ای اعلام کردند؛ موضعی که شایسته تقدیر و توجه ویژه است.

