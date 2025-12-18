افتتاح صحن حضرت زهرا(س) حرم امیرالمومنین(ع) با حضور رئیس دفتر رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین افتتاح رسمی صحن بزرگ حضرت زهرا(س) در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی(ع) در نجف اشرف، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی برگزار شد.

در این مراسم همچنین آیت الله «سیدمجتبی حسینی» نماینده مقام معظم رهبری در عراق، «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق، حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری شامگاه در این مراسم با اشاره به مقام والای آن حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: شخصیت حضرت زهرا(س) فراتر از توصیف زبان بشر است و پیامبر اکرم(ص) علاقه ویژه‌ای به ایشان داشتند، چراکه حضرت فاطمه(س) در زمانی به ایشان عطا شد که رسول خدا(ص) به مقام پیامبری رسیده بودند.

وی با بیان روایتی از زندگی مشترک حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) افزود: حضرت علی(ع) در پاسخ به پیامبر اکرم(ص) فرمودند فاطمه بهترین یاور من در بندگی خداست و در طول زندگی مشترک حتی یک‌بار نیز موجب خشم ایشان نشد؛ الگویی روشن برای زندگی مؤمنانه.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نقش حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت گفت: ایشان با وجود همه سختی‌ها، در راه دفاع از حق و ولایت از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و این سیره می‌تواند الگوی جامعه اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی همچنین با اشاره به جایگاه معنوی حضرت زهرا(س) در احادیث تصریح کرد: در روایات آمده است که خداوند به نماز حضرت زهرا(س) مباهات می‌کند و به حق ایشان، شیعیان را از آتش جهنم نجات می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاریخی حوزه علمیه نجف، تشکیل این حوزه به دست شیخ طوسی را نقطه عطفی در تاریخ تشیع دانست و از تربیت علمای بزرگی چون شیخ مرتضی انصاری، صاحب جواهر و میرزای شیرازی به عنوان ثمرات این حوزه یاد کرد.

رئیس دفتر رهبر انقلاب، همکاری حوزه علمیه قم و نجف را «دو بال پرواز جهان تشیع» توصیف کرد و با تقدیر از مواضع آیت‌الله سیستانی، به بیانیه ایشان در محکومیت هرگونه سوءقصد به جان رهبر انقلاب اشاره کرد.

وی در پایان، ساخت صحن حضرت زهرا(س) را جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم ایران و عراق به اهل‌بیت(ع) دانست و از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه بزرگ قدردانی کرد.

همچنین در این مراسم آیت الله حسن جواهری از علمای فقه و اصول حوزه علمیه نجف به ایراد سخنرانی پرداخت.

مشخصات صحن حضرت زهرا(س)

این طرح عظیم که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، پس از ۱۴ سال تلاش مهندسان و هنرمندان ایرانی و با مشارکت عاشقان اهل‌بیت (ع) از سراسر جهان به پایان رسید. نام‌گذاری این صحن با پیشنهاد شهید حاج‌قاسم سلیمانی و تأیید آیت‌الله العظمی سیستانی انجام شد تا یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) در جوار حرم علوی زنده بماند.

صحن حضرت زهرا (س) در زمینی به مساحت ۶۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۲۰ هزار مترمربع احداث شده است. این طرح پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی، سومین طرح بزرگ توسعه اماکن مذهبی در جهان اسلام محسوب می‌شود. بخش زیارتی این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۹ هزار مترمربع و با زیربنای ۸۵ هزار مترمربع ساخته شده و ظرفیت پذیرش حداکثر ۱۰۰ هزار نفر در ساعت را دارد. بخش زیارتی شامل سه طبقه شبستان، صحن روباز، حوزه علمیه، واحدهای درمانی، تأسیسات فنی و سرویس‌های بهداشتی است. تزئینات داخلی آن با بیش از ۱۲۰۰ ستون سنگی و ۸۰۰ گنبد داخلی، جلوه‌ای باشکوه از معماری اسلامی ـ ایرانی را به نمایش گذاشته است.

بخش غیرزیارتی صحن شامل موزه، کتابخانه با ظرفیت بیش از ۲۵۰ هزار جلد کتاب، مهمان‌سرا و مضیف با توان پخت ۱۰ هزار وعده غذا در هر نوبت، طهارت‌خانه با ۹۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و پارکینگ اختصاصی است. همچنین بخش اداری و اطلاع‌رسانی با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع برای مدیریت و خدمات‌رسانی به زائران طراحی شده است.

صحن حضرت زهرا (س) به‌عنوان موزه‌ای زنده از هنر معماری ایرانی ـ اسلامی شناخته می‌شود. بزرگ‌ترین مقرنس در فضاهای اسلامی در این صحن بنا شده و کتبیه‌خط‌های آن با آیات قرآن، روایات اهل‌بیت (ع) و ادعیه مفاتیح‌الجنان مزین شده‌اند. رسمی‌بندی، یزدی‌بندی، گچ‌کاری و معرق‌کاری در نماهای بیرونی نیز جلوه‌ای چشم‌نواز و ماندگار به این مجموعه بخشیده است.

