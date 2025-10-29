همایش ملی مدیریت تراز در قم؛ تبیین الگوی حکمرانی دینی بر اساس اندیشه رهبر انقلاب

همایش ملی مدیریت تراز در قم؛ تبیین الگوی حکمرانی دینی بر اساس اندیشه رهبر معظم انقلاب
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیتالله العظمی خامنهای» امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه معارف اسلامی شهر مقدس قم برگزار شد. در این همایش، ابعاد گوناگون اندیشه مدیریتی رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) از منظر حکمرانی، سیاسی، علمی و بحران مورد بررسی قرار گرفت و از بیش از ۳۹۰ اثر علمی رونمایی شد.
اهداف و ابعاد همایش مدیریت تراز انقلاب اسلامی
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر روحالله شاکری، ریاست دانشگاه معارف اسلامی و دبیر علمی همایش، در ابتدای این همایش ابراز داشت که دانشگاه معارف اسلامی به عنوان ثمره انقلاب اسلامی، شایسته است در موضوعات ضروری به ویژه در دهه پنجم انقلاب، به تبیین بپردازد. وی بیان داشت که نخستین همایش «مدیریت تراز انقلاب اسلامی» با تمرکز بر اندیشه و سیره آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) برگزار شده و چهار هدف اصلی را دنبال میکند:
۱. تبیین اندیشه و سیره مدیریتی مقام معظم رهبری:
مدیریت معظم له بر مبانی قرآنی استوار است و تدین در کنار انقلابیگری و کارآمدی، رمز عبور از بحرانها قلمداد میشود.
۲. ایجاد همگرایی و انسجام فراجناحی:
هدف آن است که همه جریانهای دلبسته به نظام، بر اساس مؤلفههای انقلاب، نقطه مشترکی برای تحقق اهداف بلند بیابند.
۳. تحقق بیانیه گام دوم انقلاب:
این بیانیه برای توسعه عرصههای موفق و جبران نقاط ضعف تدوین شده است.
۴. ارائه الگوی نوین حکمرانی دینی و انقلابی:
این الگو ترکیبی از نظام ولایی و مردمسالاری دینی و رهبری تمدنساز است که هدفش زمینهسازی برای دولت عظمای حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) است.
دبیر علمی همایش گزارش داد که در روند برگزاری، ۲۵ نشست پیشنشست تخصصی در مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار شده و قریب به ۴۰۰ اثر علمی شامل ۳۱ مقاله و ۹۰ چکیده، از جمله ۲۴۶ مقاله از دانشگاههای دولتی، به دبیرخانه واصل گردیده است. چکیده آثار به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده و مقالات برتر در ۶ مجلد رونمایی خواهند شد. همچنین، سه شخصیت شهید رئیسی، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله به عنوان شاخصهای مدیر موفق در تراز انقلاب، در کمیسیون ششم همایش مورد بررسی ویژه قرار خواهند گرفت.
رهبری، لنگر ثبات کشور در میدانهای چالش
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر رستمی، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (سلامالله علیها)، اظهار داشت که ضرورت توجه به مدیریت تراز انقلاب اسلامی در مقطع کنونی که جهان تحولات مهمی (از جمله اتفاقات ۱۴۰۱، شهادت رئیسجمهور، طوفان الاقصی و جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل) را پشت سر گذاشته، بیش از پیش است. وی یکی از مظلومیتهای انقلاب و رهبری را «عدم تبیین درست عظمت کارها» دانست و به سیره حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در رفاهرسانی به فرودستترین طبقات جامعه اشاره کرد.
دکتر رستمی مدیریت معظم له در بحرانهای اخیر را شایسته تأمل دانست و فرمود: رهبر انقلاب در طوفانی که در سال ۱۴۰۱ کشور را در معرض انواع شکافها و تهاجمات خارجی قرار داد، به سان «کشتی آرامش» و «لنگر ثبات» عمل کرد. وی در تبیین مدیریت تراز انقلابی، ویژگیهای مدیر قوی را برشمرد که شامل: انقلابی بودن، فعال و پرتلاش، متعهد و متدین، پیگیر تا رسیدن به نتیجه، تصمیمگیر بر پایه علم و کارشناسی، پاسخگو و مسئولیتپذیر، فسادستیز و دارای اعتماد به جوانان با استعداد است. وی تاکید کرد: مدیریت تراز انقلاب اسلامی، تخصصی است همراه با تعهد، و تعهدی است که بدون تخصص اجازه تصدی به فرد متعهد را نمیدهد.
مدیریت خدامحور و الگوی پیشرفت و عدالت
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تأکید بر پیوستگی سیره مدیریتی رهبر انقلاب با حضرت امام خمینی (قدسسره)، تصریح کرد که مدیریت اسلامی همان سیاستگذاری، برنامهریزی، تصمیمگیری و کنترل رایج است، با این تفاوت که از آموزههای اسلامی، عقل و تجربه بهره میبرد و مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که در مدیریت انقلابی، باید خدا محور باشیم نه نفس محور و آدمها مهماند؛ آدم توانمند، عالم، با پشتکار و متشرع و متدین.
وی ویژگیهای مهم الگوی مدیریتی رهبر انقلاب را چنین برشمرد:
- بنیانهای مدیریتی:
خدامحوری، دینمحوری، پیوستگی دنیا و آخرت، عقلانیت و معنویت.
- ابلاغ سیاستهای کلان:
رهبر انقلاب برای هر مسئلهای سیاستهای کلان ابلاغ کرده و جهت میدهد.
- ساختار سازی:
ابداع ساختارهای مؤثر جدید مانند قرارگاه فرهنگی اجتماعی قرب بقیةالله (عجلالله تعالی فرجه الشریف) و شورای عالی فضای مجازی.
- دوگانه پیشرفت و عدالت:
معظم له به جای توسعه، بر «پیشرفت و عدالت» تأکید کردند تا مدل نئولیبرالیستی که عدالت را نفی میکند، ترویج نشود.
- اثربخشی:
رهبر انقلاب سالها پیش از مطرح شدن این موضوع در غرب، بر اثربخشی مدیریت تأکید داشتهاند.
- تأثیر در علم و فناوری:
رشد علم و فناوری در کشور مرهون مدیریت رهبر انقلاب است.
- تربیت تعینی مدیران جهادی:
سبک مدیریتی رهبری، مدیر جهادی انقلابی تربیت میکند، همچون شهید رئیسی و شهید سلیمانی، که اهل تهجد و بکاء بودند.
الگوی عملی مدیریت در سیره شهیدان
در ادامه همایش، مقالات برگزیده ارائه شد که مهمترین آنها شامل محورهای زیر بود:
- راهبردهای مدیریت بحران:
پژوهشگر فاطمه بیات با بازخوانی راهبردهای رهبری در «جنگ ۱۲ روزه» (دفاع مقدس دوم) پنج راهبرد کلان دفاعی-نظامی، سیاسی-دیپلماتیک، فرهنگی-اجتماعی، رسانهای-تبلیغاتی و دینی و معنوی را برشمرد و تأکید کرد که مؤلفه دینی و معنوی، متمایزترین و مبنای سایر راهبردهای معظم له است.
- سرمایه اجتماعی:
دکتر حمیدرضا قربانی مبین، شاخصههای تقویت سرمایه اجتماعی را شامل اعتماد عمومی و شفافیت، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و انسجام ملی و جهاد تبیین دانست که در مدیریت بحران ۱۲ روزه نقش معجزهآسا داشت.
- عقلانیت و معنویت:
لیلا مجریان در تحلیل حکمرانی شهیدان رئیسی، سلیمانی و نصرالله، بیان کرد که آنان با عقلانیت توأم با معنویت، حاکمیت را وسیلهای برای تحقق توحید و خدمت به خلق دانستند و مسیر خود را در خط مستقیم ولایت ترسیم کردند.
رونمایی از آثار و پایاننامهها
در بخش پایانی همایش، با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از چکیدههای سهزبانه مقالات ارسالی، و اثر دکتر محمدعلی صادقزاده با عنوان «رهبری و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران» رونمایی شد. همچنین از مقالات و پایاننامههای برتر در ۶ کمیسیون تخصصی تقدیر به عمل آمد، از جمله: دکتر جلال رضایی نور (شناسایی شاخصهای مدیریت تراز انقلاب اسلامی)، دکتر علیرضا رجوی (الگوی اخلاقی و ساختاری در منظومه فکری امام خامنهای)، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر امیر محسن عرفان (سازوکارهای نهادینهسازی خودباوری تمدنی)، و پایاننامه امین حقیقتنژاد (شاخصهای مدیریت و فرماندهی در جنگ نرم).
........ پایان پیام/
نظر شما