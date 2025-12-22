تشدید فشار اسرائیل بر کشورهای دیگر برای سرکوب همبستگی با فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتقادات گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای غرب نسبت به آنچه «کارزار سازمانیافته اسرائیل برای محدود کردن آزادی بیان و حق اعتراض» خوانده میشود، مطرح شده است.
این اقدامات شامل فشارهای دیپلماتیک و امنیتی مستقیم برای جرمانگاری هرگونه سخن یا حرکت اعتراضی علیه سیاستهای اسرائیل و یا ابراز همبستگی با فلسطین است.
در بریتانیا، سفارت اسرائیل با صدور بیانیهای که در آن به نقش خود در بازداشت معترضان توسط پلیس افتخار کرده بود، جنجال بزرگی به راه انداخت. این معترضان شعار «جهانیسازی انتفاضه» را سر داده بودند که از سوی سفارت «تحریک به خشونت» توصیف شد. منتقدان این اقدام را دخالت آشکار در امور داخلی بریتانیا و تلاش برای تحمیل تعریف اسرائیلی از آنچه مجاز است، دانستند.
این بیانیه موجی از خشم در میان فعالان حقوقی و رسانهای برانگیخت و نمونهای آشکار از استفاده ابزاری از اتهام «یهودستیزی» برای خاموش کردن هرگونه انتقاد از اسرائیل تلقی شد؛ آن هم در شرایطی که انتقادات جهانی نسبت به حملات اسرائیل به غزه و سیاستهای اشغال و آپارتاید رو به افزایش است.
در استرالیا، نخستوزیر اسرائیل با حمله علنی به دولت کانبرا خواستار سرکوب اعتراضات همبستگی با فلسطین شد و این حرکتها را «تحریک ضدیهودی» خواند. ناظران این سخنان را تلاش مستقیم برای اعمال دخالت اسرائیل بر تصمیمات سیاسی استرالیا ارزیابی کردند.
همزمان، فشار شدید لابیهای طرفدار اسرائیل باعث شد دولت ایالت نیو ساوت ولز استفاده از شعار «جهانیسازی انتفاضه» را ممنوع کند و محدودیتهایی بر تظاهرات همبستگی با فلسطین پس از حادثه بوندی اعمال نماید؛ اقدامی که بهعنوان تسلیم سیاسی آشکار و سوءاستفاده امنیتی برای خاموش کردن صداها توصیف شد.
«کایتلین جانستون» روزنامهنگار استرالیایی در مقالهای تحلیلی نوشت که این روند فراتر از اختلافات سیاسی است و «حملهای فرامرزی به آزادیهای عمومی در غرب» محسوب میشود. او تأکید کرد اسرائیل نه تنها فلسطینیان را در سرزمینهای اشغالی سرکوب میکند، بلکه میکوشد الگوی سرکوب را به کشورهای غربی صادر کند تا همبستگی با فلسطین جرمانگاری شود.
جانستون افزود: برابر دانستن شعار «جهانیسازی انتفاضه» با تحریک به قتل یهودیان درست نیست و هدفش خفه کردن هرگونه حرکت همبستگی بینالمللی است. به گفته او، این رویکرد مفهوم یهودستیزی را از ابزار مقابله با نفرت واقعی به وسیلهای برای باجگیری سیاسی تبدیل میکند.
در ایالات متحده نیز انتقادات نسبت به آنچه جانستون «کارزار تبلیغاتی اسرائیل» علیه کلیساها، نهادهای دینی و رسانهها نامید، رو به افزایش است. این اقدامات با هدف کنترل افکار عمومی، بهویژه در میان مسیحیان محافظهکار، صورت میگیرد و بهعنوان دخالت مستقیم در جامعه آمریکا و عبور از خطوط حاکمیتی توصیف شده است.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این رویکرد اسرائیل، دموکراسیهای غربی را با آزمونی جدی روبهرو میکند؛ زیرا پذیرش محدودیت آزادیها تحت فشار خارجی میتواند به فرسایش بنیانهای آزادی بیان و تجمع منجر شود و حمایت از اسرائیل را به تعهدی اجباری و غیرقابل نقد تبدیل کند.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما