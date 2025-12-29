به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الاحمد، شهروند استرالیایی با اصالت سوری که در جریان حمله مسلحانه به ساحل بوندای سیدنی با دستان خالی به یکی از مهاجمان یورش برد، گفت هدفش تنها جلوگیری از کشتار افراد بی‌گناه بوده است.

شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» آمریکا روز دوشنبه به نقل از احمد الاحمد گزارش داد که او هیچ هدفی جز نجات جان افراد بی‌دفاع را در ذهن نداشت. این مرد که صاحب یک فروشگاه مواد غذایی است، در برابر دیدگان جهانیان توانست با دستان خالی به مهاجم مسلح حمله کند و سلاحش را بگیرد.

الاحمد لحظه‌ای را به یاد آورد که از پشت بر مهاجم پرید و دست راست او را گرفت و خطاب به وی گفت: «سلاح را رها کن و کاری که می‌کنی متوقف کن.» او توانست سلاح را از دست «ساجد اکرم» بگیرد؛ فردی که سپس با شلیک پلیس کشته شد. در این حادثه پسر اکرم و همدستش «ناوید» بازداشت شدند.

این حمله در جریان جشن‌های «حانوکا» در ساحل بوندای سیدنی رخ داد و به کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر انجامید.

احمد الاحمد که در جریان درگیری چند گلوله به شانه‌اش اصابت کرد و تحت چند عمل جراحی قرار گرفت، گفت: «می‌دانم جان‌های زیادی را نجات دادم اما برای جان‌هایی که از دست رفتند ناراحت هستم.»

وی که پدر دو فرزند است، در سال 2007 (1386) از سوریه به استرالیا مهاجرت کرده بود. محمد عموی او، کشاورز و اهل روستای النیرب در شمال سوریه است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که اقدام احمد «مایه افتخار ما و سوریه» است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که دولت استرالیا روند صدور ویزا برای اعضای خانواده احمد را تسریع کرده است. وزیر کشور استرالیا نیز در بیانیه‌ای گفت: «احمد شجاعت و ارزش‌هایی را نشان داد که ما در استرالیا بسیار ارج می‌نهیم.»

