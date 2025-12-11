تبیین نقش تاریخی و رسالت جهانی ذریه پیامبر(ص) و تأکید بر وحدت امت اسلامی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین همایش بزرگ سادات همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و میلاد پیامبر اعظم(ص)، با صدور بیانیه پایانی بر رسالت تاریخی سادات، تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی، پاسداشت هویت جمعی سادات و حمایت از مردم مظلوم غزه و سایر بلاد اسلامی تأکید کرد.

در این بیانیه همچنین بر لزوم ترویج آموزه‌های پیامبر(ص) و نقش مؤثر سادات در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مقاومت جهانی تأکید شد.



متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمة و أبیها وبعلها و بنیها و سرالمستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

برپایی چهارمین همایش سادات را در خجسته سالروز ولادت سراسر نور و برد برکت کوثر نبوت سیدة نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نیز در هزار و پانصدمین سال میلاد مسعود سید الانبیاء و المرسلین پیامبر اعظم (ص) به فال نیک گرفته و بر پایی چنین مراسمی را فرصتی مغتنم برای شناخت و معرفت بیش از پیش ذریه حضرت ختمی مرتبت و نقش آفرینی آنان در گذشته دانسته و بر رسالت تاریخی سادات در شرایط خطیر کنونی و آینده تاکید می نماییم.

مباحث مطرح شده در چنین محافل نورانی رمز و راز عنایت خاندان نبوت به جایگاه سادات از جمله حکمت کلام امام رضا (ع) را تا حدودی روشن می سازد که فرمود: «النظر الی ذریتنا عباده» و در پاسخ اینکه آیا فقط نگاه به ائمه عبادت است؟ فرمود: «بل النظر الی جمیع ذریة النبی (ص) عبادة» البته با این قید که از راه و روش پیامبر جدا نشوند و به معاصی آلوده نگردند.

و نیز پاسخ چرایی شفاعت رسول خدا نسبت به چهار گروه مبرهن می شود که المُکرِم لِذُریتی . من بعدی و القاضی لهم حوائجهم و الساعی لهم فی أمورهم عِندَ اضطرارهم و المحب لهم بقلبه و لسانه».

اینک به روال سنت حسنه ۳ همایش گذشته در بیانیه پایانی نکاتی چند یادآوری می شود:

۱. برپایی این گونه همایش ها و هم اندیشی ها در ایران و ان شاء الله در سایر کشورها را فرصتی گرانبها برای همدلی و همگرایی بیشتر و آشنایی افزونتر با موقعیتها و توانمندیهای سادات در سطح جهان و میعادی برای هم پیمان شدن و احساس مسئولیت بیشتر جهت انجام رسالت تاریخی خود به عنوان "داعی الی الله" و مجاهد فی سبیل الله می دانیم.

۲. بر تقویت هویت جمعی سادات و افزایش نقش آفرینی آنان اعم از مردان و زنان جوانان و پیشکسوتان در عرصه های تعلیم و تربیت، فعالیتهای مؤثر علمی و فناوری، فرهنگی و هنری اجتماعی و ورزشی، سیاسی و حکمرانی، حقوقی و مدیریتی اقتصادی و رفاهی تاکید داریم و تبادل نظر و انتقال تجربیات موفق را در نیل به اهداف متعالی کارساز و مفید می دانیم.

۳. مسئولیت مهم سادات را پیشگامی در معرفی اسلام ناب، خاندان عصمت و طهارت و ذریه عالم و دانشمند حکیم، ادیب، هنرمند، خدوم و مجاهد در طول تاریخ می دانیم که بهترین الگوهای بشریت در زیست فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اخلاقی و معنوی، عدالت طلبی، ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم هستند.

۴. در هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت خاتم الانبیاء از سادات عزیز توقع داریم که با توجه به نگرش و گرایش مثبتی که در سالهای اخیر نسبت به آموزه ها و سلوک عملی پیامبر اکرم (ص) در جای جای جهان بوجود آمده ابعاد شخصیت پیامبر عظیم الشان را به عنوان برترین اسوه حسنه و نیز تعالیم آن حضرت را به عنوان تنها نسخه شفابخش آلام و دردهای بشر تبیین نمایند و این فرصت مناسب را به آسانی از دست ندهند.

۵. از ارباب فکر، فرهنگ هنر و رسانه انتظار داریم با پژوهش های ژرف، ایده های خلاقانه تولید آثار هنری متنوع و برنامه های جذاب در شناسایی و شناساندن مشاهیر و مفاخر سادات در ایران و سایر نقاط جهان اهتمام ورزند و این تلاش ارزنده را لبیک به ندای سید و سرور کائنات در خصوص مودت فی القربی که اجر رسالت است، بدانند همانگونه که علامه حلی به فرزندش فخرالمحققین سفارش کرد: علیک بصله الذریة العلویة فان الله تعالی قد أکد الوصیة فیهم و جعل مودتهم أجر الرسالة و الارشاد

۶. از سادات کشورهای مختلف جهان تقاضا داریم که شناخت نسبت به یکدیگر و الفت و پیوند میان خود را با طراحی برنامه های اثربخش نشستها، همکاریها و ارتباطات مداوم ارتقاء بخشند، تا این نهال نوپا که در سالهای اخیر سر برآورده به تدریج به شجره ای طیبه و پرثمر برای بشریت سرگشته و به ستوه آمده از ستم ستمگران مبدل شود و آینده ای روشن فراروی جوامع انسانی قرار دهد.

۷. به لطف الهی سادات عالم و مجاهد از امام راحل حضرت سید روح خمینی قدس سره تا خلف صالحش امام سید علی حسینی خامنه ای دام عزه از شهید سید عباس موسوی و سید حسن نصرالله تا سید عبدالملک حوثی،از آیت الله سید محمد باقر صد و امام موسی صدر تا آیت الله سید علی سیستانی دامت برکاته پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی و حامیان جنایتکارش به ویژه شیطان بزرگ بوده و هستند و براین باوریم که این پرچم مقاومت تا سرنگونی رژیم سفاک و نسل کش صهیونی در اهتزاز خواهد ماند.

۸. بر وحدت و انسجام امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم غزه و سایر بلاد اسلامی که تحت ظلم و جنایت قدرتهای مستکبر غربی هستند، تاکید داریم و در شرایط خطیر نبرد حق و باطل، هر نغمه‌ی شومی را که متضمن حمله به مقدسات اسلامی باشد، محکوم می کنیم.

۹. از سران کشورهای اسلامی می خواهیم که به جای دل بستن به وعده های فریبنده رئیس جمهور مکار و شیاد آمریکا، تحکیم روابط و مناسبات فیمابین را سرلوحه اقدامات قرار دهند و با بهره گیری از ظرفیت های بالای جهان اسلام به دخالتهای سردمداران کفر در منطقه پایان دهند.

۱۰. و «ختامه مسک» را به درود به ارواح طیبه تمامی شهدا بالاخص شهدای سادات و به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اعم از شهروندان فرماندهان شیدای شهادت دانشمندان ،بلند همت، شهروندان مرد و زن کودک و جوان اختصاص میدهیم و با آن ابرار و نیکان عهد می بندیم که راه پرافتخارشان را تا نیل به تمدن نوین اسلامی که طلیعه ظهور منجی عالم بشریت و عدالت گستر جهانی است، ادامه دهیم باذن الله تبارک و تعالی و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین / ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۴۷ ق مطابق با ۲۰ آذر ۱۳۰۴ ش

