ویدیو | امامزاده سلطان علی مدفون در مشهد اردهال کیست؟

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: امامزاده سلطان علی بن محمد باقر(ع)، با کنیه ابوالحسن و ملقب به طاهر، فرزند بلافصل امام باقر(ع)، برادر ناتنی امام صادق(ع) و پدر یکی از همسران امام موسی کاظم(ع) است. بنابر نقل منابع متأخر، گروهی از شیعیان چهل‌حصاران و فین کاشان از امام باقر(ع) درخواست کردند که یکی از فرزندان خود را برای هدایت و تعلیم احکام به منطقه آنان بفرستد. امام باقر(ع) نیز فرزندشان علی بن محمد را اعزام فرمودند و مقدمات سفر او به‌دست امام صادق(ع) فراهم شد.