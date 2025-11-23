تشییع پیکر شهدای مقاومت، در مناطق بلیدا و فرون در جنوب لبنان برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله مراسم تشییع پیکر شهید هیثم المصری را در بلیدا، جنوب لبنان برگزار کرد.

در این مراسم تشییع حاضران با شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت از غزه و فلسطین شهید مقاومت را بدرقه کردند. علما، شخصیت‌های اجتماعی و خانواده‌های شهدا در این مراسم حضور داشتند.

همچنین پیکر شهید احمد رمضان در منطقه فرون در جنوب لبنان برگزار شد که در این مراسم نماینده مجلس حسن عزالدین و جمعی از علما و مسئولان و خانواده‌های شهدا حضور داشتند.

