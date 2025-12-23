به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیل نیویورک تایمز حاکی از آن است که لبنان در یک نقطه عطف شکننده قرار دارد؛ حزب‌الله با وجود عقب‌نشینی نظامی و از دست دادن بخشی از توان خود در پی جنگ، همچنان شکست نخورده است. فشار آمریکا و اسرائیل بر دولت لبنان برای خلع سلاح کامل تا پایان سال ۲۰۲۵، در حالی است که کوچکترین تشدید تنش از سوی تل‌آویو می‌تواند روایت «مقاومت» را احیا کند.

بر اساس مقاله مشترک نیویورک تایمز، حزب‌الله پس از آتش‌بس، عقب‌نشینی‌های نظامی محدودی از مرزها انجام داده و زرادخانه‌اش آسیب دیده است. با این حال، مقامات غربی تأکید دارند که این گروه در حال بازسازی قابلیت‌های خود است و این امر نگرانی‌ها درباره دور جدید جنگ را افزایش می‌دهد؛ بخصوص که حملات اسرائیل به اهداف درون لبنان تقریباً روزانه ادامه دارد.

موفقیت نهایی در خلع سلاح به یک توازن بسیار ظریف وابسته است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که حرکت سریع بیروت برای خلع سلاح بدون دریافت امتیازات موازی از اسرائیل – مانند توقف حملات هوایی – می‌تواند به تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی حزب‌الله منجر شود؛ زیرا این گروه صرفاً یک شبه‌نظامی نیست، بلکه یک حزب سیاسی با نفوذ گسترده است.

از سوی دیگر القدس العربی می نویسد: تلاش‌های حزب‌الله برای تجدید قوا با چالش‌های مهمی روبه‌رو شده است. سقوط حکومت اسد در سوریه، خط تدارکاتی حیاتی سلاح و پول را قطع کرده است. همچنین، اگرچه ایران همچنان کمک‌های مالی غیررسمی می‌کند، اما تحلیلگران معتقدند حمایت‌های منطقه‌ای دیگر برای پوشش هزینه‌های فزاینده این گروه کافی نیست.

نخست‌وزیر اسرائیل تلویحاً خلع سلاح توسط دولت لبنان را ترجیح می‌دهد تا درگیری نظامی تمام‌عیار. با این حال، دکترین امنیتی جدید اسرائیل بر این اساس است که باید تهدیدات نوظهور را پیش از بازسازی کامل قدرتشان از بین برد. این تضاد دیدگاه‌ها بر مذاکرات آتش‌بس میان هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی که تحت نظارت آمریکا صورت می‌گیرد، سایه افکنده است.

دولت لبنان برای کسب میلیاردها دلار کمک مالی از غرب و کشورهای عربی، متعهد به پیشرفت در خلع سلاح شده است. در این راستا، ارتش لبنان با حمایت و همکاری اطلاعاتی نادر از سوی اسرائیل، مشغول انهدام هزاران قبضه سلاح است تا نقش محوری در جایگزینی حزب‌الله به عنوان نیروی امنیتی کشور ایفا کند.

تحلیلگران معتقدند ادامه حملات اسرائیل ممکن است به طور ناخواسته روایت «مقاومت» را تقویت کند. از نظر بیروت، تضعیف دولت فعلی از طریق جنگ جدید به نفع حزب‌الله خواهد بود؛ از این رو، این دولت کنونی به عنوان «بهترین گزینه» برای اسرائیل تلقی می‌شود تا بتواند از درون، قدرت نظامی حزب‌الله را کاهش دهد.

.......................

پایان پیام