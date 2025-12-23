ارتش لبنان شهادت یکی از نیروهای خود را در جنوب این کشور تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان امروز سهشنبه اعلام کرد که یکی از نیروهایش در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب این کشور به شهادت رسید.
فرماندهی ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد: گروهبان ارشد «علی عبدالله» ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴) در اثر حمله هوایی اسرائیل به خودرویی که در مسیر قنیطره ـ معمریة ـ صیدا در حال حرکت بود، شهید شد.
در این بیانیه آمده است که شهید علی عبدالله از یگان ضد زره ارتش لبنان بوده است.
ارتش اسرائیل پیشتر در همان روز مدعی شده بود که سه عضو حزبالله را هدف قرار داده و کشته است و ادعا کرد یکی از کشتهشدگان همزمان در واحد اطلاعات ارتش لبنان خدمت میکرد و دیگری در واحد پدافند هوایی حزبالله در منطقه صیدا فعالیت داشت.
