فرمانده عصائب اهل الحق: در قاموس ما جایی برای تحویل سلاح وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جواد الطلیباوی، از فرماندهان جنبش عصائب اهل الحق، در پیامی مکتوب و علنی خطاب به قیس الخزعلی، رهبر این جنبش، بر پایبندی کامل خود بهعنوان یک سرباز به تصمیمات الخزعلی و اعتماد کامل به او تأکید کرد.
وی گفت: همگان بدانند که در قاموس ما جایی برای تحویل سلاح، چشمپوشی از مقاومت یا غفلت از آنچه دشمنان برای ما طراحی میکنند، وجود ندارد.
الطلیباوی ادامه داد: هر کس بر غیر از این اتکا کند، ما را نمیشناسد و از آگاهی و شجاعت فرماندهمان بیخبر است.
این در حالی است که الخزعلی پنجشنبه درباره انحصار سلاح در دست حکومت سخن گفته بود؛ اظهاراتی که به طور همزمان در قالب مواضع مشابهی از سوی جنبش انصارالله الاوفیاء به رهبری حیدر الغراوی، کتائب امام علی (ع) به رهبری شبل الزیدی و کتائب سیدالشهداء به رهبری ابو آلاء الولائی نیز مطرح شد.
اظهارات مربوط به آمادگی گروهها برای تحویل سلاح با بازتاب گستردهای روبهرو شد و همچنین فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی، از تصمیم این گروهها و پاسخ مثبت آنها به توصیهاش استقبال کرد.
