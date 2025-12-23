به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با تشدید تحرکات نظامی و سیاسی در جنوب و شرق یمن، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد واقعی این تحولات افزایش یافته است. تحلیل‌گران یمنی معتقدند آنچه در جریان است، مرحله‌ای تازه از بازترسیم نقشه نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی در یمن است. عبدالمحسن الشریف، کارشناس و تحلیلگر یمنی در گفت‌وگویی با ابنا به تشریح اهداف، بازیگران و پیامدهای این تحولات پرداخته است.

رئیس مجمع جوانان عرب در یمن، با تأکید بر اینکه تحولات اخیر جنوب و شرق یمن ریشه‌ای و از پیش طراحی‌شده است، گفت: تحولات اخیر در جنوب یمن هرگز پدیده‌ای ناگهانی نیست، بلکه بخشی از پروژه قدیمی تجزیه یمن است که دشمنان از سال ۲۰۱۳ و با طرح «اقالیم» به دنبال اجرای آن بودند؛ طرحی که با پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر ناکام ماند، اما پس از آغاز تجاوز نظامی در سال ۲۰۱۵ بار دیگر از مسیر ایجاد بازوهای محلی، به‌ویژه در جنوب یمن، دنبال شد.

وی افزود: تشکیل آنچه «شورای انتقالی جنوب» نامیده می‌شود در سال ۲۰۱۷، با حمایت کامل امارات صورت گرفت؛ اماراتی که خود بخشی جدایی‌ناپذیر از محور آمریکایی ـ صهیونیستی است. اهداف این پروژه شامل گسترش نفوذ در خلیج عدن و باب‌المندب، اشغال جزیره سقطری، سیطره بر بنادر یمن و تعطیل‌سازی نقش آن‌ها در تجارت بین‌المللی است تا هم‌زمان، امارات بتواند بنادر خود را فعال و تجارت منطقه را انحصاری کند.

عبدالمحسن الشریف تصریح کرد: دشمن نمی‌خواهد یمن، چه در شمال و چه در جنوب، روی ثبات و استقلال ببیند. هرچند شمال یمن از نظر جغرافیایی از اشغال مستقیم دور است، اما قدرت رهبری انصارالله و آگاهی مردم، یمن را به محور اصلی تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است؛ زیرا ساحل یمن امروز یکی از کانون‌های اصلی این نبرد راهبردی به شمار می‌رود.

وی درباره هم‌زمانی تشدید تحرکات با افزایش فشار بر صنعا و جنگ غزه گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس به این باور رسیده‌اند که یمن، به‌ویژه تحت رهبری سید عبدالملک الحوثی، به نیرویی تبدیل شده که می‌تواند پروژه‌های آن‌ها را در منطقه ناکام بگذارد. از این رو، تلاش می‌کنند با فشار سیاسی و نظامی، جبهه پشتیبانی یمن از غزه را تضعیف کنند؛ تلاشی که به فضل الهی محکوم به شکست است.

این مقام یمنی در تبیین اهداف امارات گفت: هدف اصلی ابوظبی، خدمت به پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی و سیطره بر منابع، بنادر و گذرگاه‌های راهبردی است. تحقق این اهداف بدون تجزیه یمن ممکن نیست، به همین دلیل پروژه «شمال و جنوب» به‌صورت جدی دنبال می‌شود و حتی در ادبیات رسانه‌ای امارات، از «جنوب عربی» سخن گفته می‌شود؛ اصطلاحی که ریشه‌ای استعمارگرانه و انگلیسی دارد و پیش‌تر نیز شکست خورده است.

الشریف درباره موضع عربستان سعودی اظهار داشت: تصویر اختلاف میان ریاض و ابوظبی، صرفاً تقسیم نقش‌هاست. عربستان و امارات هر دو در چارچوب پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی حرکت می‌کنند؛ با این تفاوت که تمرکز امارات بر جنوب و تمرکز عربستان بر شمال یمن است. ریاض همچنان بازیگر اصلی تجاوز به یمن است، هرچند در این مقطع، نقش خود را پنهان‌تر ایفا می‌کند.

وی درباره نقش رژیم صهیونیستی گفت: نقش دشمن صهیونیستی در یمن نه‌تنها واقعی، بلکه محوری و قدیمی است و به سال ۲۰۰۴ و آغاز «پروژه قرآنی» بازمی‌گردد. این رژیم از ابتدای تجاوز به یمن، در کنار آمریکا نقش مستقیم و غیرمستقیم داشته و مسئله عادی‌سازی روابط شورای انتقالی با آن نیز امری عجیب نیست؛ چراکه عناصر موسوم به «دولت قانونی» یمن پیش‌تر نیز روابط پنهان و آشکار با تل‌آویو داشته‌اند.

رئیس مجمع جوانان عرب در یمن با اشاره به اهمیت بنادر و تنگه باب‌المندب افزود: سواحل یمن، به‌ویژه باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین شریان‌های تجارت جهانی است. رژیم صهیونیستی از دهه‌ها پیش در پی سیطره بر این گذرگاه بوده و امروز نیز با حمایت آمریکا و برخی رژیم‌های عربی، تلاش می‌کند امنیت دریایی خود و کنترل تجارت جهانی را تضمین کند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم حمایت صنعا از فلسطین گفت: این تحولات نه‌تنها یمن را تضعیف نکرده، بلکه اراده ملت یمن را قوی‌تر ساخته است. ما تحت هیچ شرایطی از حمایت غزه و فلسطین عقب‌نشینی نخواهیم کرد. گزینه‌های یمن متعدد است و تجربه نشان داده که دشمن، چه در دریا و چه در خشکی، توان مقابله با اراده ملت یمن را ندارد. مسیر به‌سوی قدس ادامه خواهد داشت.

