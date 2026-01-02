  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

ابوآلا الولایی: سال نو میلادی ایستگاه پایان مقاومت نیست؛ امانت وطن را واگذار نمی‌کنیم

۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۲
کد مطلب: 1768843
ابوآلا الولایی: سال نو میلادی ایستگاه پایان مقاومت نیست؛ امانت وطن را واگذار نمی‌کنیم

ابوآلا الولایی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا عراق، در آستانه سال نو میلادی با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که ورود سال جدید، خللی در مسیر مقاومت ایجاد نمی‌کند و «یاد شهیدان، ایستادگی در برابر دشمنان و پاسداری از امانت وطن و دین» همچنان در صدر اولویت‌ها باقی می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الولایی با اشاره به جایگاه شهدا در استمرار راه مقاومت گفت: سالی که گذشت، عزیزانی پاک‌سرشت به افتخار شهادت نائل شدند و نام و وصیت آنان در دل‌ها زنده خواهد ماند.

وی همچنین با یادآوری شهادت فرماندهان برجسته محور مقاومت، از سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به‌عنوان «پرچم‌داران پیروزی و معماران مقاومت» نام برد و تأکید کرد فقدان آنان، آزمونی بزرگ برای امت بوده است.

دبیرکل کتائب سیدالشهدا عراق با خطاب قرار دادن سال نو میلادی افزود: از سال تازه‌آمده انتظار می‌رود در صف دشمنان نایستد و فرصت‌های نابرابر در اختیار اشغالگران و ستمگران قرار ندهد؛ «عدالت، برای پیروزی ما کافی است.»

الولایی با تسلیت به خانواده‌های شهدا و یتیمان، بر ضرورت توجه به رنج بازماندگان تأکید کرد و گفت: مقاومت، صلح را در سرزمین‌های خود می‌سازد؛ صلحی که تنها با نیروی پاسدار و ایمانی استوار تحقق می‌یابد.

وی تصریح کرد: «پیش از ادای امانت، نخواهیم رفت و هرگز سازش نمی‌کنیم؛ تا زمانی که سلاح ایمان در جان ما ریشه دارد، نشان شرف و هویت ماست.»

وی در بخش دیگری از این پیام، بر حقانیت دفاع از سرزمین‌ها تأکید کرد و گفت: ما صاحبان این سرزمینیم، زیرا از آن پاسداری کرده‌ایم. دشمنان، با وجود زخم‌ها و داغ‌ها، نتوانستند آن را از ما بربایند.

ابوآلا الولایی در پایان خاطرنشان کرد: محور مقاومت با تکیه بر ایمان، فداکاری و وحدت، مسیر خود را ادامه می‌دهد و در همه زمان‌ها پیام‌آور ایستادگی و عدالت خواهد بود.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha