به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الولایی با اشاره به جایگاه شهدا در استمرار راه مقاومت گفت: سالی که گذشت، عزیزانی پاک‌سرشت به افتخار شهادت نائل شدند و نام و وصیت آنان در دل‌ها زنده خواهد ماند.

وی همچنین با یادآوری شهادت فرماندهان برجسته محور مقاومت، از سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به‌عنوان «پرچم‌داران پیروزی و معماران مقاومت» نام برد و تأکید کرد فقدان آنان، آزمونی بزرگ برای امت بوده است.

دبیرکل کتائب سیدالشهدا عراق با خطاب قرار دادن سال نو میلادی افزود: از سال تازه‌آمده انتظار می‌رود در صف دشمنان نایستد و فرصت‌های نابرابر در اختیار اشغالگران و ستمگران قرار ندهد؛ «عدالت، برای پیروزی ما کافی است.»

الولایی با تسلیت به خانواده‌های شهدا و یتیمان، بر ضرورت توجه به رنج بازماندگان تأکید کرد و گفت: مقاومت، صلح را در سرزمین‌های خود می‌سازد؛ صلحی که تنها با نیروی پاسدار و ایمانی استوار تحقق می‌یابد.

وی تصریح کرد: «پیش از ادای امانت، نخواهیم رفت و هرگز سازش نمی‌کنیم؛ تا زمانی که سلاح ایمان در جان ما ریشه دارد، نشان شرف و هویت ماست.»

وی در بخش دیگری از این پیام، بر حقانیت دفاع از سرزمین‌ها تأکید کرد و گفت: ما صاحبان این سرزمینیم، زیرا از آن پاسداری کرده‌ایم. دشمنان، با وجود زخم‌ها و داغ‌ها، نتوانستند آن را از ما بربایند.

ابوآلا الولایی در پایان خاطرنشان کرد: محور مقاومت با تکیه بر ایمان، فداکاری و وحدت، مسیر خود را ادامه می‌دهد و در همه زمان‌ها پیام‌آور ایستادگی و عدالت خواهد بود.

..........................

پایان پیام