به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «واکاوی بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان سال ۱۴۰۴» با هدف تداوم گفتمان علمی پیرامون ستایشگری عصر امروز در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام میرزامحمدی، سخنران و استاد حوزه فن رثا، با انتقاد از عدم اجرای بلندمدت بیانات رهبر انقلاب، خواستار تدوین یک «منشور علمی» برای این عرصه شد و تأکید کرد که حوزه باید رویکرد پژوهشی خود را در این زمینه جدی‌تر کند.

در این محفل که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، حجت‌الاسلام میرزامحمدی در سخنانی گفت: جای یک نشست علمی منسجم در زمینه ستایشگری در حوزه همچنان خالی است و پیشنهاد می‌دهم که با فراخوان از تمامی اساتید دغدغه‌مند، یک جریان پژوهشی مستمر در این زمینه شکل گیرد تا بیانات رهبری پس از فروکش کردن حرارت اولیه، به فراموشی سپرده نشود.

وی با اشاره به سوابق بیانات رهبر انقلاب در این حوزه، بر لزوم به‌روزرسانی محتوایی ستایشگری تأکید نمود.

حجت‌الاسلام میرزامحمدی عنوان کرد: برای اجرایی کردن بیانات ترکیبی اخیر رهبری (که شامل مداحی با ادبیات مقاومت است)، نیاز به تیمی از متخصصان حوزه‌های مقاومت، اقتصادی و رسانه‌ای است تا بتوان تاب‌آوری جامعه در برابر فتنه‌ها را تقویت کرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای این سخنرانی، تأکید بر جایگاه علمی مداحی بود. این استاد فن رثا اظهار داشت: رهبری صراحتاً مداحی را علم دانسته‌اند و انتظار می‌رود مقالات، پایان‌نامه‌ها و کلاس‌های تخصصی از همین عنوان اصیل ستایشگری بیرون آید.

وی همچنین از اینکه در صد سال اخیر رسالت مقتل‌نگاری از مرکزیت حوزه دور شده، ابراز تأسف کرد.

حجت‌الاسلام میرزامحمدی چالش طلبه امروز در ورود به این عرصه را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: گاهی طلبه‌ای که وارد مداحی می‌شود، متهم به بی‌سوادی یا خروج از چارچوب اجتهادی حوزه می‌گردد. طلبه نباید طلبگی را رها کند، بلکه باید در کنار آن، آموزش‌های محتوایی، مهارتی و پژوهش عمیق اجتهادی را کسب کند، زیرا روضه‌خوانی بلد نبودن برای یک طلبه امروز یک نقص آشکار محسوب می‌شود.

میرزامحمدی در پایان، نسبت به پیامدهای منفی تمرکز بر شهرت هشدار داد و خاطرنشان ساخت: اگر خط‌مشی علمی و منشور واحدی تدوین نشود، جریان‌های غیرمتخصص می‌توانند مسیر مداحی را به سمت منافع تجاری و رسانه‌ای سوق دهند؛ همان‌گونه که در برخی حوزه‌های حفظ قرآن تجربه شد و افراد را صرفاً به دنبال امتیازات دنیوی سوق می‌دهد.

