به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته هنرهای آوایی جشنواره بینالمللی هنر آسمانی با همکاری ستاد راهبری رثا و دعای حوزههای علمیه نشست «واکاوی بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان در سال ۱۴۰۴» را برگزار می کند.
در این نشست که با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می شود، حجج اسلام محمدحاج ابوالقاسم، میرزامحمدی، هادی منش و واضحی آشتیانی به ایراد سخن خواهد پرداخت.
این نشست علمی روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳ تا ۱۵ در شهر مقدس قم، جمکران، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، سالن جلسات آیتالله حائری برگزار خواهد شد.
