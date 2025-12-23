به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته هنرهای آوایی جشنواره بین‌المللی هنر آسمانی با همکاری ستاد راهبری رثا و دعای حوزه‌های علمیه عصر امروز نشست «واکاوی بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان در سال ۱۴۰۴» را در سالن آیت الله حائری مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار کرد.

در این نشست که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، حجج اسلام محمدحاج ابوالقاسم، میرزامحمدی، هادی منش، واضحی آشتیانی و احمد پناهیان به ایراد سخن پرداختند.

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی‌منش در تشریح جایگاه رفیع و رسالت سنگین مداحان اهل‌بیت(ع)، بر لزوم ارتقاء سطح علمی، اخلاقی و رسانه‌ای ذاکرین تأکید کرد.

وی در باب اهمیت محتوایی و اخلاقی مداح گفت: «حضرت آقا فرمودند که مداح به عنوان الگو، نظر اخلاقی در بالاترین سطوح باید قرار داشته باشد.»

هادی‌منش با اشاره به ضرورت تسلط بر معارف دینی، ادبیات و روان‌شناسی، مداحی را یک رسالت اجتماعی دانست و ذاکر بومی را تعیین‌کننده‌ترین عنصر موفقیت معرفی کرد: «مهتاب روشنگر، آن کسی است که در آن شهر زندگی می‌کند و می‌تواند حشر و نشر مؤثر با جوانان داشته باشد؛ ما در سال ۱۴۰۰ به بعد باید مداحی را یک کار اجتماعی بدانیم.»

وی در بخش دوم سخنان خود، بر لزوم تقویت مؤلفه‌های آموزشی و رسانه‌ای تأکید و راهکارهای اصلاحی برای رویکرد مداحی تبیین کرد.

این پژوهشگر حوزوی ضمن معرفی راهکارهای رشد مداحی، حوزه را به ساماندهی علمی این هنر فراخواند: «مداحی باید وارد پایان‌نامه‌های حوزوی شود و ما نیازمند راه‌اندازی رشته دانشگاهی هستیم؛ ما شاید در این تخصص، ده کتاب آموزشی مدون نداشته باشیم.»

هادی‌منش در ادامه سخنان خود، حوزه را متولی اصلی اصلاح این مقوله دانست و گفت: حوزه علمیه باید برای ساماندهی مداحی می بایست قدم جدی بردارد. حوزه متولی اصلی این مساله است.

در بُعد رسانه‌ای، هادی‌منش، بهره گیری از فضای دیجیتال را فرمان مقام معظم رهبری دانست و گفت: باید از رسانه‌ها و فضای مجازی بهترین استفاده را کرد تا جوانان تحت تأثیر برنامه‌های شما مداحان قرار بگیرند. این خیلی مهم است و باید برای این برنامه‌ها فکر اساسی کرد.

در پایان، وی ایجاد نظام مشاوره‌ای برای انتقال تجربه و آموزش فنون سخنوری به عنوان راهکار معنوی و پرورشی برای مداحان جوان ضروری خواند .

.....................

پایان پیام