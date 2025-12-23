مداحی در شرایط جنگ، نقش خط مقدم را دارد/ خاستگاه روضه، در قلب جنگ تولید شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته هنرهای آوایی جشنواره بینالمللی هنر آسمانی با همکاری ستاد راهبری رثا و دعای حوزههای علمیه، نشست «واکاوی بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان در سال ۱۴۰۴» را در سالن آیتالله حائری مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار کرد.
در این نشست که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، حجج اسلام محمدحاج ابوالقاسم، میرزامحمدی، هادی منش، واضحی آشتیانی و احمد پناهیان به ایراد سخن پرداختند.
حجتالاسلام احمد پناهیان با اشاره به دغدغههای رهبری در مورد اثربخشی مجالس، اظهار داشت: مقام معظم رهبری نگران بودند که چرا با وجود حضور صدها هزار جوان در یک مجلس، بعدش چه اتفاقی میافتد و این حرکت رشد و تعالی پیدا نمیکند.
وی تأکید کرد که در شرایط جنگی، کار فرهنگی نیازمند رویکرد متفاوتی است و مداحان در خط مقدم قرار دارند.
وی با استناد به سیره ائمه (ع)، خاطرنشان ساخت که خاستگاه روضه در قلب جنگ تولید شده است و نمیتوان آن را صرفاً یک رشته علمی و تئوریک دانست.
این استاد حوزه گفت: مداح برای اثرگذاری باید با همه وجودش وارد میدان شود، نه صرفاً با مهارت و هنرش.
وی هشدار داد که صرفاً روایتگری را فضای مجازی نیز میتواند انجام دهد، اما روضهخوان کسی است که با عمق واقعه پیوند خورده باشد.
وی در مقایسه با دوران دفاع مقدس، عنوان کرد: تأثیر مداحان دوران جنگ از آن جهت بود که آنها در جبهه بودند و سختیها و شهادتها را با چشم خود میدیدند؛ ما باید بستر رشدمان را در فضای تقابل حق و باطل ایجاد کنیم تا انگیزه ایجاد شود.
در ادامه، حجتالاسلام پناهیان به تغییر نظام ارزشی در حوزه مداحی اشاره کرد و تصریح نمود: آقا مکرراً میفرمایند: آقای مداح، برای دیده شدن نخوانید. ما باید از این سفر به این درک برسیم که ما در جنگ هستیم.
وی بیان کرد که اگر مداح متحول نشده باشد، نمیتواند تحولی در مخاطب ایجاد کند و در این شرایط حساس که بسیاری از جوانان در معرض آسیب هستند، باید اشراف کامل بر این رویکرد جهادی وجود داشته باشد.
این استاد حوزه در جمعبندی نکات خود، رویکرد دفاعی را کافی ندانست و تأکید نمود: “وقتی آقا میفرمایند برخورد هجومی کنید، یعنی جایی که به معارف اسلامی، شیعی و انقلابی حمله میشود، باید هجومی برخورد کرد.” وی نتیجه گرفت که برای موفقیت ذاکر، باید از آمادگی رزمی برخوردار بود و درک موقعیت جنگی، از الزامات اصلی این عرصه است، چرا که حوزه تاریخیترین هزینه را در جبههها پرداخته است.
وی در پایان با تأکید بر دغدغههای رهبری در مورد زودگذر بودن اثر مجالس، باور عمیق به موقعیت جنگ تبلیغی و تجربه زیسته در میدان را لازمه اثرگذاری ماندگار مداح دانست و خواستار آن شد که مداحان از انگیزههای شهرتطلبی پرهیز کرده و با درک عمق موقعیت، در خط مقدم دفاع از معارف اسلامی قرار گیرند تا هویت اسلام ناب محمدی حفظ شود.
