«محمد عبدالسلام» رئیس هیات مذاکرهکننده جنبش انصارالله یمن در پیامی از موفقیت مذاکرات مربوط به پرونده اسرا در مسقط خبر داد و اعلام کرد که توافقی برای انجام یک معامله تبادل گسترده میان این جنبش، دولت مستعفی، عربستان سعودی و دیگر طرفها حاصل شده است.
به گفته عبدالسلام، این توافق شامل آزادی هزاران اسیر یمنی است که شماری از اسیران سعودی و سودانی نیز حضور دارند.
وی در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که این توافق با تلاشهای مشترک و در چارچوبی انسانی به دست آمده است.
عبدالسلام در ادامه از نقش محوری عمان در میزبانی و تسهیل گفتوگوها قدردانی کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع شبکه العربیه، طبق توافق صورت گرفته، دولت مستعفی یمن متعهد شده است ۱۷۰۰ اسیر وابسته به جنبش انصارالله را آزاد کند، در حالی که انصارالله نیز با آزادی ۱۲۰۰ اسیر و بازداشتشده، از جمله «محمد قحطان» از چهرههای برجسته حزب اصلاح، موافقت کرده است.
طبق این گزارش، این توافق با نظارت و حمایت سازمان ملل متحد و میانجیگری عمان انجام شده است.
در همین راستا، وزارت امور خارجه عمان با صدور بیانیهای از توافق امضاشده در مسقط استقبال کرد و آن را گامی مثبت در مسیر کاهش تنشها و تقویت ابعاد انسانی بحران یمن دانست.
همچنین «هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن ضمن استقبال از این توافق، خواستار بهرهگیری از این پیشرفت برای انجام مراحل بعدی آزادی اسرا از تمامی طرفها شد.
این توافق در حالی حاصل میشود که پرونده اسرا همواره یکی از پیچیدهترین و حساسترین موضوعات در بحران یمن بوده و کارشناسان، آن را آزمونی مهم برای سنجش میزان آمادگی طرفها جهت حرکت بهسوی راهحلهای سیاسی و انسانی گستردهتر ارزیابی میکنند.
