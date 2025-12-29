سازمان ملل: ۱۳ میلیون نفر در سودان آواره شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد که جنگ سودان از زمان آغاز در 15 آوریل 2023 (26 فروردین 1402) تاکنون موجب آوارگی حدود 13 میلیون نفر شده است که بیش از 4 میلیون نفر از آنان به کشورهای همسایه پناه بردهاند.
سازمان ملل وضعیت سودان را «بدترین فاجعه انسانی جهان» توصیف کرده و از شرایط بحرانی در تجمعات آوارگان در منطقه «طویله» در شمال دارفور، اردوگاه «عفاض» در شمال سودان، شهر «الابیض» در شمال کردفان، «کوستی» در ایالت نیل سفید و «الدمازین» در اقلیم نیل آبی خبر داده است.
برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد بیش از 8 میلیون نفر از خانههای خود آواره شدهاند. همچنین شورای کودکان سودان اعلام کرده که مسیر آموزشی حدود 12 میلیون کودک به دلیل جنگ مختل شده است.
شبکه پزشکان سودان روز شنبه نیروهای واکنش سریع را به کشتار بیش از 200 نفر بر اساس انگیزههای قومی در مناطق «امبرو»، «سربا» و «ابو قمرة» متهم کرد. نیروهای واکنش سریع تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادهاند.
از سوی دیگر، نیروی مشترک جنبشهای مسلح در دارفور روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که حمله نیروهای واکنش سریع به چند منطقه شمالی در ایالت شمال دارفور را دفع کرده است.
علاوه بر دارفور، ایالتهای سهگانه کردفان (شمال، غرب و جنوب) نیز طی هفتههای اخیر شاهد درگیریهای شدید میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده که موجب آوارگی دهها هزار نفر شده است.
در حال حاضر، از مجموع 18 ایالت سودان، نیروهای واکنش سریع، کنترل کامل پنج ایالت دارفور در غرب کشور را در اختیار دارند، بهجز بخشهایی از شمال دارفور که همچنان تحت کنترل ارتش است. ارتش سودان نیز بر 13 ایالت دیگر از جمله پایتخت تسلط دارد.
