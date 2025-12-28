به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان اعلام کرد: تا زمانی که نیروهای شبهنظامی در حتی یک وجب از خاک سودان حضور داشته باشند، هیچگونه آتشبس یا توافق برای توقف درگیریها را نخواهد پذیرفت.
ژنرال «عبدالفتاح البرهان» در دیدار با جامعه سودانی مقیم ترکیه گفت: «مادامی که شبهنظامیان در خاک سودان حضور داشته باشند، به هیچگونه آتشبس یا توقف جنگ تن نخواهیم داد.»
وی توضیح داد که نقشه راه ارائهشده توسط «کامل ادریس» نخستوزیر سودان به سازمان ملل متحد، همان ابتکار دولت سودان است که بر سر آن توافق شده است.
البرهان همچنین از نتایج سفر خود به ترکیه ابراز رضایت کرد و آن را «بهتر از حد انتظار» توصیف نمود. او تأکید کرد که سطح همکاری میان خارطوم و آنکارا، در عرصههای سیاسی و نظامی، به مرحلهای بیسابقه رسیده است.
