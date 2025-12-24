به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری‌ها و تبادل آتش میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در ایالت دارفور شمالی شدت گرفت. طی 72 ساعت گذشته، نیروی هوایی ارتش سودان حملات گسترده‌ای علیه مواضع و تحرکات نیروهای واکنش سریع انجام داده است.

نیروهای واکنش سریع حمله‌ای به منطقه «ابوقمرة» در دارفور شمالی انجام دادند. در پاسخ، نیروی هوایی ارتش سودان با استفاده از فناوری‌های پیشرفته رصد و رهگیری، حملات هوایی متمرکزی را در منطقه «وادی هور» اجرا کرد.

این حملات منجر به انهدام 23 خودروی رزمی مجهز به تجهیزات نظامی شد و تمامی سرنشینان آن‌ها کشته شدند.

عملیات هوایی همچنین شامل بمباران یک مقر مسکونی بود که محل تجمع مزدوران خارجی محسوب می‌شد. انفجارهای شدید در سطح شهر رخ داد و دود غلیظ آسمان نیالا را پوشاند.

منابع میدانی گزارش دادند که حملات هوایی سامانه‌های پدافند هوایی و سکوی پرتاب پهپادها را نیز هدف قرار داد؛ سامانه‌هایی که یک کشور خارجی مسئول انتقال، نصب و بهره‌برداری آن‌ها توسط مزدوران حرفه‌ای بود.

این عملیات بخشی از راهبرد ارتش سودان برای تضعیف توان رزمی نیروهای واکنش سریع و قطع خطوط پشتیبانی آنان به شمار می‌رود.

.............................

پایان پیام/ 167