بیانیه ریاض درباره تحولات شرق یمن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه عربستان بیانیه‌ای را درباره تحولات اخیر ۲ استان حضرموت و المهره در شرق یمن منتشر کرد.

ریاض در این بیانیه اعلام کرده «تحرکات نظامی که به تازگی شورای انتقالی جنوب در ۲ استان حضرموت و المهره داشته، به صورت یک جانبه و بدون موافقت شورای ریاستی (وابسته به عربستان) و یا هماهنگی با فرماندهی ائتلاف انجام شده و این منجر به تشدید تنش غیر موجهی شده و به منافع ملت یمن در تمامی گروه‌ها، مساله جنوب و اقدامات ائتلاف آسیب زده است.»

ریاض با بیان اینکه «در طول دوره گذشته ترجیح دادیم روی اتحاد تمرکز کرده و تمام تلاش‌ها را برای رسیدن به راه‌حل‌هایی مسالمت‌آمیز جهت رسیدگی به وضعیت این ۲ استان به کار بگیریم»، افزوده است: عربستان در این چارچوب با کشور برادر امارات و رئیس شورای ریاستی (رشاد العلیمی) و دولت برادر یمن (دولت مستعفی) برای مهار اوضاع همکاری کردیم و یک تیم نظامی مشترک از عربستان و امارات اعزام شد تا تدابیر لازم را با شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) در عدن تعیین شوند به شکلی که تضمین شود نیروهای شورای انتقالی جنوب به مواضع سابق خود در بیرون از این ۲ استان بازگشته و طبق رویه‌های تعریف شده زیر نظر نیروهای ائتلاف، پایگاه‌های موجود در این استان‌ها به نیروهای درع الوطن (نیروهای شورای ریاستی وابسته به عربستان) و مسوولان محلی تحویل داده می‌شوند.

این بیانیه در حالی صادر شده که «شورای انتقالی جنوب یمن» کنترل چندین استان در جنوب یمن را در اختیار دارد و خواستار جدایی جنوب از شمال یمن است.

پیشروی گسترده این نیروهای مورد حمایت امارات در برابر نیروهای دولت مستعفی تحت حمایت عربستان، بار دیگر چهره عرصه سیاسی و میدانی جنوب این کشور را تغییر داده و پس از سیطره کامل بر استان حضرموت، استان المهره نیز با اعلام وفاداری نهادهای رسمی خود، عملاً به نفوذ این شورا پیوسته است.

طبق بیانیه وزارت خارجه عربستان، «این تلاش‌ها جهت بازگرداندن شرایط به گذشته همچنان ادامه داشته و عربستان نیز هنوز منافع عمومی را در اولویت قرار می‌دهد تا شورای انتقالی ابتکارعمل را برای پایان دادن به تنش و خارج کردن روان و سریع نیروهایش از این ۲ استان به دست بگیرد.»

عربستان سعودی همچنین «بر لزوم همکاری میان تمامی گروه‌ها و تشکل‌های یمنی برای خویشتن‌داری و خودداری از هر اقدامی که می‌تواند امنیت و ثبات را مختل کرده و پیامدهای ناگواری داشته باشد، و نیز لزوم به کارگیری تمامی تلاش‌ها برای بازگرداندن صلح و امنیت اجتماعی» تاکید کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: عربستان تاکید دارد مساله جنوب یک موضوع عادلانه با ابعادی تاریخی و اجتماعی است که با حضور تمامی طرف‌های یمنی در گفتگویی در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع در یمن برطرف خواهد شد. همچنین عربستان بر حمایت خود از رئیس و شورای ریاستی و نیز دولت یمن (دولت مستعفی) در برقراری امنیت، ثبات، توسعه و صلح در کشور برادر یمن تاکید دارد.

....................................

پایان پیام/ 167