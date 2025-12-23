خبرنگار آمریکایی منتقد حکومت جولانی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای حکومت جولانی، «بلال عبدالکریم» خبرنگار آمریکایی، استندآپ کمدین سابق و از چهرههای شناختهشده رسانهای سوریه را در شهر «الباب» (اَلباب، شهری در شمال استان حلب در شمال سوریه) بازداشت کردند؛ اقدامی که نگرانیها درباره سرکوب منتقدان و محدود شدن آزادی رسانهها در حکومت سوریه را افزایش داده است.
بر اساس گزارش منابع محلی، این خبرنگار روز گذشته در هنگام اقامه نماز ظهر، در نزدیکی مسجد «الفتح» در شهر الباب، توسط نیروهای حکومت بازداشت شد. شاهدان میگویند دو خودروی نظامی حامل نیروهای مسلح، محل را محاصره کرده و سپس عبدالکریم را به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ بیانیه رسمی از سوی نهادهای امنیتی یا مقامات دولت سوریه درباره علت بازداشت یا محل نگهداری این خبرنگار منتشر نشده است. این سکوت رسمی، نگرانی فعالان رسانهای و حقوقی را درباره سرنوشت وی دوچندان کرده است.
بلال عبدالکریم که از سال ۲۰۱۲ در سوریه حضور داشته، یکی از شناختهشدهترین خبرنگاران خارجی در پوشش میدانی تحولات این کشور به شمار میرود.
او پیشتر در سال ۲۰۲۰ نیز به دلیل انتقاد از شیوه حکمرانی «هیئت تحریر الشام»، به رهبری «احمد الشرع» (معروف به ابومحمد الجولانی)، بیش از شش ماه بازداشت شده بود. عبدالکریم پس از آزادی، بهصراحت از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و نبود روند قضایی عادلانه در زندانهای این گروه سخن گفت و هشدار داد که آمدن یک استبداد، اهداف تغییر نظام سوریه را محقق نخواهد کرد.
پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، عبدالکریم در ابتدا از حکومت جدید سوریه به ریاست احمد الشرع حمایت کرد و بهویژه اقدامات اعلامی برای محاکمه عناصر دولت سابق در دادگاههارا مورد تمجید قرار داد. اما از میانه سال ۲۰۲۵، انتقادات او از عملکرد دولت جدید شدت گرفت.
این خبرنگار بارها حکومت جدید را به روند الگوهای سرکوبگرانه ، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، بازداشتهای نامحدود بدون محاکمه و اعدامهای فراقضایی متهم کرده و نسبت به نزدیکی این حکومت با غرب، حضور نظامی آمریکا در سوریه و بیعملی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی هشدار داده است.
رویترز در گزارش خود آورد وی همچنین چهرۀ رسانهای برجستهای در میان اسلامگرایان خارجی در سوریه محسوب میشد و در ماه اوت از دولت سوریه درخواست کرد تا جهادگرایان خارجی که در میان شورشیانی که با گروه هیات تحریر الشام (HTS) موجب برکناری «بشار اسد» رئیس جمهور سابق سوریه شدند به قدرت رسیدند شهروندی اعطا کند.
حکومت «احمد الشرع» رئیس خودخوانده سوریه از زمان به قدرت رسیدن به تدریج فضای ابراز عقیده آنها را محدود کرده و چندین نفر از جمله برخی از افرادی که حضور آنلاین قابل توجهی دارند را بازداشت کرده است.
