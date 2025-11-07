به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت انگلیس روز جمعه اعلام کرد که تحریمهای اعمالشده علیه احمد الشرع، معروف به ابومحمد جولانی، رئیس دولت خودخوانده سوریه، و انس خطاب، وزیر کشور آن، را لغو کرده است. این تصمیم در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شد که به پیشنهاد آمریکا، لغو تحریمها را با استناد به قطع ارتباط هیئت تحریر الشام با القاعده تصویب کرد.
پیشینه تحریمها جولانی
الشرع که پیشتر با نام جولانی شناخته میشد، در ژانویه گذشته و پس از تصرف شهرهای بزرگ سوریه توسط هیئت تحریر الشام و خروج بشار اسد به روسیه، خود را رئیس دولت انتقالی سوریه معرفی کرد. وی از سال ۲۰۱۴ در فهرست تحریمهای سازمان ملل و انگلیس قرار داشت که شامل ممنوعیت سفر، انسداد داراییها و تحریم تسلیحاتی بود.
تغییر موضع نسبت به تحریر الشام و برنامه دیدار با رئیسجمهور آمریکا
قرار است احمد الشرع روز ۱۰ نوامبر با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، دیدار کند. ترامپ پیشتر از «پیشرفتهای الجولانی در مسیر صلح» سخن گفته بود. این دیدار دومین سفر الشرع به آمریکا محسوب میشود؛ سفر نخست در ماه سپتامبر و در چارچوب نشست سازمان ملل انجام شد.
گروه هیئت تحریر الشام (النصره سابق) که جولانی رهبری آن را بر عهده داشت، در ماه ژوئیه از فهرست گروههای تروریستی واشنگتن خارج شد. شورای امنیت نیز با استناد به قطع ارتباط این گروه با القاعده، تصمیم به لغو تحریمها گرفت.
........
پایان پیام/
نظر شما