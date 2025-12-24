اعتراف خبرنگار صهیونیست: همه ضربات و خسارات حمله موشکی ایران را پخش نکردیم!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار شبکه عبری «کان» رژیم صهیونیستی در اظهاراتی در این شبکه اعتراف کرد که حملات موشکی بالستیک ایران ضربات و خسارات قابل توجهی را به اسرائیل وارد کردند که همه آنها منتشر نشدند.
«موآو وردی» تاکید کرد که اسرائیل از روند تقویت و پیشرفت برنامه موشکی ایران واقعا نگران است!
خبرنگار شبکه «کان» اسرائیل افزود: مؤثرترین سلاح ایرانیها علیه اسرائیل موشکهای بالستیک آنهاست که ثابت هم شد مؤثرند؛ حملات موشکی بالستیک ایران ضربات و خسارات قابل توجهی را به اسرائیل وارد کردند.
این خبرنگار صهیونیست اضافه کرد: در صورت حملات گسترده موشکی ایران به اسرائیل سامانههای دفاعی نمیتوانند این موشکها را رهگیری کنند و این موشکها میتوانند خسارات قابل توجهی را به اسرائیل وارد کنند!
