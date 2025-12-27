درگیری دوباره ارتش سوریه و نیروهای قسد در اطراف حلب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیریهای شدید میان واحدهایی از ارتش سوریه و گروههای وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در چندین محور اطراف شهر حلب از سر گرفته شد و فضای میدانی منطقه را به شدت متشنج کرده است.
یک منبع نظامی اعلام کرد که توپخانه ارتش سوریه مواضع و پایگاههای قسد در اطراف حلب را هدف قرار داد. این اقدام پس از آنکه تکتیراندازان و گروههای مسلح وابسته به قسد یک ایست بازرسی امنیت داخلی و مسیرهای مورد استفاده مردم داخل شهر را هدف قرار دادند، «در چارچوب حق مشروع پاسخ به منابع آتش» صورت گرفت.
در همین زمینه، یک منبع رسمی تأکید کرد که نیروهای ارتش سوریه چندین دستگاه بولدوزر و تجهیزات نظامی متعلق به قسد را در منطقه الرصافة منهدم کردند؛ تجهیزاتی که در حال تلاش برای پیشروی و ایجاد خاکریز بودند. این اقدام مانع از تغییر خطوط تماس شد و تلاشهای جدید برای تحمیل واقعیت میدانی را ناکام گذاشت.
همچنین، «دیدهبان حقوق بشر سوریه» گزارش داد که محله شیخ مقصود در شهر حلب هدف حملات گروههای وابسته به ترکیه قرار گرفته است؛ گروههایی که بنا بر ادعای این نهاد، از روند مذاکرات میان قسد و دولت سوریه ناخشنود هستند. منابع دیدهبان اعلام کردند که این حملات با استفاده از تانکها انجام شده و صدای چندین گلوله پیاپی شنیده شده است. برخی منابع دیگر نیز احتمال استفاده از راکتانداز یا موشک را مطرح کردند، اما نوع سلاح به طور قطعی تأیید نشده است.
در همین راستا، گزارشها حاکی از آن است که تیراندازی با سلاحهای سنگین در اطراف بیمارستان عثمان در محله اشرفیه ثبت شده و همزمان تانکها اطراف میدان «الشیحان» را هدف قرار دادهاند. این وضعیت موجب ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان مناطق نزدیک شد.
تاکنون اطلاعات دقیقی درباره تلفات انسانی یا خسارات مادی منتشر نشده است، اما منطقه همچنان شاهد تنش امنیتی و آمادهباش گسترده پس از تشدید درگیریهاست.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما