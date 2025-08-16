درخواست شهروندی هزاران جنگجوی خارجی از دولت الجولانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز در این باره گزارش می‌دهد هزاران جنگجوی خارجی که در جنگ سوریه شرکت داشتند، درخواست رسمی شهروندی سوریه را به دولت ارائه کرده‌اند.

این جنگجویان روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به وزارت کشور سوریه گفتند که «پس از مشارکت در حمایت از مخالفان نظام سابق که منجر به سرنگونی بشار اسد شد، شایسته شهروندی هستند.»

این نامه شامل درخواست شهروندی و حق داشتن گذرنامه سوری «برای اینکه بتوانند ساکن شوند، زمین داشته باشند و سفر کنند» بود.

فردی که این نامه را به وزارت کشور ارائه کرده، «بلال عبدالکریم» است که از چهره‌های برجسته در میان افراطیون خارجی در سوریه محسوب می‌شود.

او یک کمدین آمریکایی است که به خبرنگار نظامی تبدیل شده و از سال ۲۰۱۲ در سوریه زندگی می‌کند.

عبدالکریم در مصاحبه تلفنی با رویترز گفت که این دادخواست که خواستار شهروندی سوریه است «هزاران خارجی از بیش از دوازده کشور را هدف قرار می‌دهد.»

به گفته این آژانس، این هزاران نفر شامل جنگجویان مصری، سعودی، لبنانی، پاکستانی، اندونزیایی، مالدیوی، بریتانیایی، آلمانی، فرانسوی، آمریکایی و کانادایی و همچنین دیگران با اصالت چچنی و اویغوری هستند.

تعداد زیادی از این جنگجویان یا خانواده‌هایشان فاقد مدارک قانونی معتبر هستند و برخی از آنها از تابعیت اصلی خود محروم شده‌اند و از حبس‌های طولانی مدت یا حتی اعدام در کشورهای خود بیم دارند.

