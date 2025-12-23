کشته شدن رئیس ستاد ارتش لیبی و همراهانش در سقوط هواپیما در ترکیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی سقوط یک فروند هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه آنکارا در پایتخت ترکیه در شامگاه سه‌شنبه، سپهبد «محمد علی الحداد» رئیس ستاد ارتش لیبی به همراه چهار نفر از همراهانش جان باختند. مقام‌های ترکیه نیز تأیید کردند که اجساد سرنشینان و لاشه هواپیما پیدا شده است.

«علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که نیروهای ژاندارمری این کشور، لاشه هواپیمایی را که از آنکارا به پرواز درآمده بود، در فاصله دو کیلومتری جنوب روستای «کیسیکافاک» در منطقه «هایمانا» کشف کرده‌اند.

«ییلماز تونچ» وزیر دادگستری ترکیه، نیز اعلام کرد که دادستانی آنکارا تحقیقات رسمی درباره حادثه سقوط هواپیمای لیبیایی را آغاز کرده است.

یک منبع دولتی ترکیه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت که آنکارا به طرف لیبیایی اطلاع داده است تمامی سرنشینان هواپیما از جمله سپهبد محمد علی الحداد رئیس ستاد ارتش لیبی و چهار همراه دیگر، جان خود را از دست داده‌اند و اجساد و بقایای هواپیما کشف شده است.

در طرابلس، «عبدالحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که خبر درگذشت رئیس ستاد ارتش لیبی و همراهان او را دریافت کرده است. بنا بر این بیانیه، در این حادثه «محمد العصاوی دیاب» (مشاور رئیس ستاد)، سپهبد «رکن الفیتوری غریبیل» (رئیس ستاد نیروهای زمینی)، سرتیپ «محمود القطیوی» (رئیس سازمان صنایع نظامی) و «محمد عمر احمد محجوب» (عکاس دفتر رسانه‌ای ستاد کل) نیز جان باختند. این افراد در حال بازگشت از آنکارا بودند.

«ولید اللافی» وزیر دولت لیبی در امور ارتباطات، در گفت‌وگو با الجزیره تأکید کرد که هواپیمای سقوط‌کرده متعلق به لیبی نبوده و به‌صورت اجاره‌ای مورد استفاده قرار گرفته بود. این هواپیما اندکی پس از برخاستن، نقص فنی خود را به برج مراقبت اعلام کرده بود.

اللافی همچنین گفت که همه شواهد و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد علت سقوط هواپیما نقص فنی بوده است. رئیس ستاد ارتش لیبی به دعوت همتای ترکیه‌ای خود در مأموریتی رسمی به آنکارا سفر کرده بود.

پیش‌تر در روز سه‌شنبه، وزیر کشور ترکیه از قطع ارتباط با این هواپیما پس از برخاستن از آنکارا و در مسیر طرابلس خبر داده بود. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که هواپیما در ساعت ۱۷:۱۰ به وقت گرینویچ از آنکارا برخاسته و در ساعت ۱۷:۵۲ ارتباط رادیویی با آن قطع شده است. هواپیما درخواست فرود اضطراری در منطقه آنکارا کرده بود، اما پس از آن ارتباط به‌طور کامل قطع شد.

هم‌زمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در نزدیکی شهرستان هایمانا در جنوب‌غربی آنکارا منتشر شد و ویدئویی نیز از درخششی بزرگ در این منطقه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد.

از سوی دیگر، پایگاه صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که هواپیمای لیبیایی پس از برخاستن از فرودگاه آنکارا به دلیل نقص برق، پیام اضطراری ارسال کرده و تصمیم به فرود اجباری گرفته بود، اما پیش از آن از صفحه رادار ناپدید شد.

وزارت دفاع ترکیه نیز پیش‌تر در همین هفته از سفر رئیس ستاد ارتش لیبی به آنکارا خبر داده و اعلام کرده بود که او با همتای ترکیه‌ای خود و شماری از فرماندهان ارشد نظامی دیدار کرده است.

