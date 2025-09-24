به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر الزاویه در کشور لیبی از روز دوشنبه شاهد درگیریهای شدیدی میان نیروهای امنیتی و گروهی موسوم به «الکابوات» است.
این درگیریها در منطقهای گسترده رخ داده و نگرانیهایی جدی درباره تأثیر آن بر زیرساختهای حیاتی شهر ایجاد کرده است.
شرکت عمومی برق لیبی اعلام کرد که واحدهای تولیدی نیروگاه جنوب طرابلس (واحدهای ۱ تا ۶) به دلیل درگیریها از مدار خارج شدهاند و تعدادی از خطوط انتقال انرژی نیز قطع شدهاند.
این شرکت هشدار داد که ادامه درگیریها تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق سراسری است و موجب افزایش رنج شهروندان خواهد شد. همچنین خواستار توقف فوری درگیریها برای تأمین امنیت تیمهای تعمیراتی شد.
شرکت پالایش نفت الزاویه نیز با ابراز نگرانی شدید از درگیریها در اطراف مجتمع نفتی، اعلام کرد که ادامه خشونتها میتواند جان افراد و اموال عمومی را به خطر اندازد و خسارات مستقیمی به تأسیسات نفتی وارد کند. این شرکت از طرفهای درگیر خواست تا تأسیسات حیاتی را از میدان درگیری خارج کنند.
در اقدامی پیشگیرانه، اداره آموزش الزاویه اعلام کرد که کلاسهای مدارس واقع در مسیر درگیری به حالت تعلیق درآمدهاند تا از جان دانشآموزان و معلمان محافظت شود.
شورای حکماء و بزرگان الزاویه از ثبت شش مجروح خبر داد که چهار نفر از آنها از نیروهای پلیس و دو نفر غیرنظامی هستند. همچنین یک گلوله خمپاره به خانهای در منطقه الحرشة اصابت کرده است. این شورا اعلام کرد که تلاشهایی برای دستیابی به توافق آتشبس و بازگرداندن آرامش به شهر در جریان است.
جمعیت هلال احمر از ساکنان خواست تا از پنجرهها دوری کنند و احتیاط را رعایت نمایند. در ساعات اخیر، درگیریها در اطراف پالایشگاه الزاویه با دخالت نیروهای ویژه متوقف شده، اما تنش همچنان ادامه دارد و نگرانیها از احتمال تجدید درگیریها پابرجاست.
