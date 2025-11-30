به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات شرق لیبی خواستار حرکت فوری به سمت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شدند؛ اقدامی که در پاسخ به درخواست‌های مردمی صورت گرفت و طی روزهای اخیر در بیشتر مناطق کشور نمود یافته است.

ناظران این تحولات را نقطه عطفی در وضعیت سیاسی لیبی می‌دانند که می‌تواند به برگزاری انتخابات در مناطقی تحت نفوذ فرماندهی کل نیروهای مسلح مستقر در بنغازی منجر شود.

عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان، تأکید کرد این تحرکات بیانگر اراده و خواست فوری مردم لیبی برای اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری است.

وی افزود: حدود سه میلیون شهروند لیبی که در فهرست‌های انتخاباتی ثبت شده‌اند، خواهان برگزاری انتخابات هستند. صالح یادآور شد که پارلمان پیش‌تر قانون انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور از سوی مردم را تصویب و به کمیسیون عالی ملی انتخابات ارسال کرده است.

او از کمیسیون خواست فوراً اجرای قانون و برگزاری انتخابات را آغاز کند تا وحدت سرزمینی و نهادی لیبی تضمین شود، از ادامه هرج‌ومرج و شکاف سیاسی جلوگیری گردد و خواسته‌های مردم برای ساختن کشوری باثبات محقق شود.

اسامه حماد، نخست‌وزیر دولت برآمده از مجلس نمایندگان، نیز حمایت کامل خود را از مطالبات مردمی برای تسریع در برگزاری انتخابات اعلام کرد و گفت: «صدای مردم باید محترم شمرده شود و خواسته‌های آنان بدون تأخیر اجرا گردد، زیرا این تنها راه پایان دادن به مرحله دشوار انقسام است.»

حماد در بیانیه‌ای تلاش‌های مجلس نمایندگان در حمایت از حقوق و آزادی‌ها و تضمین حق بیان مسالمت‌آمیز را ستود و افزود: «اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری زمینه‌ساز ثبات سیاسی پایدار و وحدت ملی خواهد بود.» وی همچنین جامعه بین‌المللی را به احترام به اراده لیبی‌ها و مقابله با هرگونه دخالت خارجی در روند انتخابات فراخواند.

همزمان، هزاران لیبیایی در شهرهای شرق، جنوب و مرکز کشور در راهپیمایی‌های گسترده تحت عنوان «حراک الوطن» (جنبش مردمی وطن‌دوستانه) شرکت کردند و خواستار برگزاری فوری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی شدند.

معترضان شعارهایی در حمایت از پایان دادن به شکاف سیاسی، تضمین حق نامزدی و انتخاب برای همه شهروندان واجد شرایط و مخالفت با هرگونه تعلل یا دخالت خارجی سر دادند.

............................

پایان پیام/ 167