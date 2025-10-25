به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر مصراته در غرب لیبی شاهد شدیدترین درگیری‌های مسلحانه از زمان انقلاب ۲۰۱۱ بود؛ جایی که دو گروه وابسته به دولت عبدالحمید الدبیبه در نبردی بر سر نفوذ امنیتی در شهر با یکدیگر درگیر شدند.

بر اساس گزارش منابع میدانی، درگیری‌ها ابتدا در منطقه «السکت» در جنوب مصراته میان «نیروی عملیات مشترک» و «گردان ۲۴ پیاده‌نظام» به فرماندهی نجیّب غباق آغاز شد و سپس به سمت جاده فرودگاه و منطقه «الغیران» گسترش یافت. این درگیری‌ها منجر به تعطیلی موقت فرودگاه و توقف پروازها شد.

تصاویر منتشرشده از صحنه درگیری‌ها نشان‌دهنده حضور گسترده خودروهای نظامی مجهز به سلاح‌های سنگین در خیابان‌های شهر بود. این وضعیت موجب ترس و نگرانی شدید میان ساکنان شد و بسیاری از آن‌ها خواستار پایان حضور گروه‌های مسلح در مصراته شدند.

عبدالحمید سلیمان خضر، فعال سیاسی و از رهبران جنبش مردمی مصراته، این درگیری‌ها را از سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه توصیف کرد و خواستار برگزاری تظاهرات مردمی برای اخراج تمامی گروه‌های مسلح از شهر شد.

شهود عینی گزارش دادند که درگیری‌ها پس از بازداشت یکی از افسران نیروی عملیات مشترک و ضرب‌وشتم او توسط اعضای گردان ۲۴ آغاز شد. این حادثه منجر به زخمی شدن چهار غیرنظامی شد که به اورژانس مصراته منتقل شدند.

با طلوع صبح جمعه، نیروهای «لشکر ۱۱۱»، «اداره مأموریت‌های ویژه» و «لشکر ۶۳ پیاده‌نظام» برای مهار درگیری‌ها وارد عمل شدند. با این حال، دولت وحدت ملی، در برابر این تحولات سکوت اختیار کرد. یک منبع نظامی اعلام کرد که تحقیقات فوری درباره علل درگیری‌ها آغاز خواهد شد تا از تکرار آن جلوگیری شود.

شهر مصراته که در ۲۰۰ کیلومتری شرق طرابلس قرار دارد، یکی از مراکز اصلی نفوذ نظامی در غرب لیبی محسوب می‌شود.

این تحولات همزمان با پنجمین سالگرد توافق آتش‌بس میان شرق و غرب لیبی رخ داده است. در همین حال، کمیته نظامی مشترک (۵+۵) بر ضرورت انحلال تمامی گروه‌های مسلح و ادغام آن‌ها در ساختارهای رسمی دولت تأکید کرده است.

تحلیلگران معتقدند ناتوانی دولت الدبیبه در کنترل این گروه‌ها، بحران امنیتی در غرب لیبی را تشدید کرده و نشان‌دهنده تداوم نفوذ شبه‌نظامیان است که مانع از ثبات و پیشرفت سیاسی کشور می‌شوند.

